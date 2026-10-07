Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-entube-edildi--1109350585.html
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim entübe edildi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T11:19+0300
2026-10-07T11:19+0300
yaşam
soner olgun
pankreas kanseri
entübe
sağlık durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101505893_0:25:401:250_1920x0_80_0_0_4df41dd6b72d58698bab3dfda596d08d.jpg
Ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü ismin entübe edildiği belirtildi. Evine dönmüştüPankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.Soner Olgun kimdir?Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümü mezunu olan Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-soner-olgunun-eski-esinden-ihmal-iddiasi-doktoru-sucladi-1108804882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101505893_0:0:401:301_1920x0_80_0_0_06c38847da2a7761d00ec14908692875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
soner olgun, pankreas kanseri, entübe, sağlık durumu
soner olgun, pankreas kanseri, entübe, sağlık durumu

Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi

11:19 07.10.2026
soner Olgun sosyal medya
soner Olgun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Abone ol
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim entübe edildi.
Ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü ismin entübe edildiği belirtildi.

Evine dönmüştü

Pankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.
Soner Olgun sosyal medya
Soner Olgun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
Soner Olgun sosyal medya

Soner Olgun kimdir?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümü mezunu olan Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.
Soner Olgun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2026
YAŞAM
Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun'un eski eşinden ihmal iddiası: Doktoru suçladı
16 Eylül, 12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала