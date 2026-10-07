https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-entube-edildi--1109350585.html

Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi

Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi

Sputnik Türkiye

Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim entübe edildi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T11:19+0300

2026-10-07T11:19+0300

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yaşam

soner olgun

pankreas kanseri

entübe

sağlık durumu

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Ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü ismin entübe edildiği belirtildi. Evine dönmüştüPankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.Soner Olgun kimdir?Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümü mezunu olan Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-soner-olgunun-eski-esinden-ihmal-iddiasi-doktoru-sucladi-1108804882.html

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Sputnik Türkiye

soner olgun, pankreas kanseri, entübe, sağlık durumu