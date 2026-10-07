https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-entube-edildi--1109350585.html
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi
Sputnik Türkiye
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim entübe edildi. 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T11:19+0300
2026-10-07T11:19+0300
2026-10-07T11:19+0300
yaşam
soner olgun
pankreas kanseri
entübe
sağlık durumu
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Ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü ismin entübe edildiği belirtildi. Evine dönmüştüPankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.Soner Olgun kimdir?Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümü mezunu olan Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260916/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-soner-olgunun-eski-esinden-ihmal-iddiasi-doktoru-sucladi-1108804882.html
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soner olgun, pankreas kanseri, entübe, sağlık durumu
soner olgun, pankreas kanseri, entübe, sağlık durumu
Ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzen haber: Entübe edildi
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim entübe edildi.
Ünlü sanatçı Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü ismin entübe edildiği belirtildi.
Pankreas kanseri ile mücadele eden müzisyen Soner Olgun, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi. 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümü mezunu olan Soner Olgun, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, özellikle taverna müziği ve Türk Halk Müziği'nin modern yorumlarıyla tanındı.