https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/milli-otomobil-sporcusu-alp-aksoy-ferrari-surucu-akademisine-kabul-edildi-1109608484.html
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi
Sputnik Türkiye
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T15:36+0300
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Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:Alp Aksoy kimdir?İstanbul doğumlu milli sporcu Alp Hasan Aksoy, 5 yaşında başladığı karting serüvenini Prema Racing çatısı altında Formula Trophy şampiyonluğuna taşıyan, Türkiye’nin motor sporlarındaki en parlak yıldızlarından biridir. 2025 Formula Trophy BAE şampiyonu olarak tarihe geçen Aksoy, 2030 yılında Formula 1 koltuğuna oturan ilk Türk pilot olma hedefi güdüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dunya-sampiyonu-ali-turkkan-sputnik-turkiyeye-konustu-silide-sampiyonluk-icin-turkiyede-pencereyi-1109397070.html
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ferrari, alp aksoy, otomobil
ferrari, alp aksoy, otomobil
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi pilotu olarak Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) mücadele edecek.
Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'de başlayıp İspanya'da sona erecek ve 10 yarıştan oluşacak şampiyonada yer alacak Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, Türk otomobil sporları adına önemli bir başarı olarak değerlendirildi.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, milli sporcunun Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesinden büyük gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla Formula 1 yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."
İstanbul doğumlu milli sporcu Alp Hasan Aksoy, 5 yaşında başladığı karting serüvenini Prema Racing çatısı altında Formula Trophy şampiyonluğuna taşıyan, Türkiye’nin motor sporlarındaki en parlak yıldızlarından biridir. 2025 Formula Trophy BAE şampiyonu olarak tarihe geçen Aksoy, 2030 yılında Formula 1 koltuğuna oturan ilk Türk pilot olma hedefi güdüyor.