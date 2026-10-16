https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/meteorolojiden-istanbullulara-uyari-yarin-geceye-kadar-dikkat-1109611811.html

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: Yarın geceye kadar dikkat

Meteoroloji'den İstanbullulara uyarı: Yarın geceye kadar dikkat

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da toprağın suya doyması nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskinin sürdüğünü açıkladı. Cumartesi kent genelinde... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T15:21+0300

2026-10-16T15:21+0300

2026-10-16T15:21+0300

türki̇ye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit yaptığı açıklamada, İstanbul'da beklenen yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Macit, 17 Ekim Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.Kentte bir önceki gün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediği sorusunu yanıtlayan Macit, şu ifadeleri kullandı:"Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım."İstanbul'da sel, su baskını ve heyelan riski sürüyorAbdullah Macit, İstanbul'da toprağın suya doygun hale gelmesinin yeni yağışların oluşturabileceği riskleri artırdığına dikkat çekti.Önceki yağışlarla aynı miktarda yağış beklenmese de sel, su baskını ve heyelan tehlikesinin devam ettiğini belirten Macit, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.Özellikle cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.İstanbul'da yağışlar ne zaman bitecek?Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar risk oluşturmaya devam edeceği belirtildi.Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, İstanbul'da yağışların 18 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini açıkladı.Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için şiddetli yağış uyarısıMeteoroloji uzmanı Macit, yağışların yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmayacağını bildirdi.Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.Özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olacağına dikkat çekti.Macit, şu ifadeleri kullandı:"Cumartesi özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yağışlar şiddetli olacak yer yer. Sel, su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istiyoruz. Pazar günü de Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını tahmin ediyoruz."Düzce, Zonguldak ve Bartın'da pazar günü şiddetli yağış bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, 18 Ekim Pazar günü Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Macit, vatandaşların özellikle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.Yurdun batı ve kuzeydoğu kesimlerinde devam eden yağışların cumartesi ve pazar günleri ülke genelinde sürmesinin beklendiğini aktardı.Ankara'da cuma akşamı kuvvetli yağış başlayacakAnkara'da da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, başkentte 16 Ekim Cuma günü özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışların başlayacağını bildirdi.Yağışların 17 Ekim Cumartesi günü de yer yer kuvvetli şekilde devam edeceğini belirtti.Macit, Ankara için yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Ankara'da da cuma günü özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağışlar başlıyor. Cumartesi de yer yer kuvvetli yağışlar devam ediyor. Sel, su baskınına karşı Ankaralıları da uyaralım. Ankara'da da hafta başından itibaren yağış beklemiyoruz."İzmir'de cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyorİzmir'de ise yalnızca 17 Ekim Cumartesi günü yağış beklendiği açıklandı.Macit, kentte yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini ancak kuvvetli olmasının beklenmediğini ifade etti.Meteoroloji'den Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısıMeteoroloji, kuvvetli yağışların yanı sıra rüzgâr ve fırtına konusunda da uyarıda bulundu.Abdullah Macit, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in özellikle kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirtti.Batı Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden esen rüzgârların yer yer fırtına şiddetine ulaşabileceğini söyledi.Macit, denizcilere yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı:"Bu konuda özellikle Batı Karadeniz'deki ve Batı Akdeniz'deki denizcilerimizi uyaralım, kuvvetli fırtına bekliyoruz, bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor."Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü, gelecek haftanın ilk günlerine ilişkin sıcaklık tahminlerini de paylaştı.Macit, sıcaklıkların özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiğini belirtti.Hava sıcaklıklarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde de mevsim normallerinin, özellikle batı kesimlerinde altında bekliyoruz. Doğu kesimlerde de mevsim normalleri civarında seyredecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/akomdan-istanbul-icin-kritik-uyari-yarin-siddetlenecek-balkanlardan-soguk-akdenizden-yagis-geliyor-1109605924.html

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