https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/akomdan-istanbul-icin-kritik-uyari-yarin-siddetlenecek-balkanlardan-soguk-akdenizden-yagis-geliyor-1109605924.html
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Yarın şiddetlenecek, Balkanlardan soğuk, Akdeniz'den yağış geliyor
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Yarın şiddetlenecek, Balkanlardan soğuk, Akdeniz'den yağış geliyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:18+0300
2026-10-16T14:18+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni ve kritik bir uyarı yaptı.Hem soğuk hem yağışlı hava etkili olacakİBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.Yarın şiddetlenecekKentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.Gün boyunca ise il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada, İBB ekiplerinin şehirde yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği, halihazırda kentte Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/sakaryada-saganak-ardindan-heyelan-da-olustu-mahalleler-sular-altinda-kaldi--1109603457.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sarıyer, beykoz, eyüp, akom, i̇stanbul, hava durumu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sarıyer, beykoz, eyüp, akom, i̇stanbul, hava durumu
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Yarın şiddetlenecek, Balkanlardan soğuk, Akdeniz'den yağış geliyor
14:18 16.10.2026 (güncellendi: 14:26 16.10.2026)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için yeni ve kritik bir uyarı yaptı.
Hem soğuk hem yağışlı hava etkili olacak
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.
Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.
Gün boyunca ise il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, İBB ekiplerinin şehirde yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği, halihazırda kentte Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu belirtildi.