https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/mersini-saganak-vurdu-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1109621054.html
Mersin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sputnik Türkiye
Mersin'de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T21:53+0300
2026-10-16T21:53+0300
2026-10-16T21:53+0300
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Mersin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezindeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.Kent merkezindeki çeşitli bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti ve yollarda mahsur kaldı.Yenişehir ilçesinde alt geçit trafiğe kapatıldıSağanağın etkili olduğu Yenişehir ilçesindeki 18. Cadde'de bulunan alt geçit, su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/selde-kaybolanlari-aramak-icin-ozel-ekip-kuruldu-her-yer-didik-didik-araniyor-1109615235.html
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Mersin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Mersin'de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.
Mersin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezindeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.
Kent merkezindeki çeşitli bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti ve yollarda mahsur kaldı.
Yenişehir ilçesinde alt geçit trafiğe kapatıldı
Sağanağın etkili olduğu Yenişehir ilçesindeki 18. Cadde'de bulunan alt geçit, su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.