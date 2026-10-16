https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/mersini-saganak-vurdu-bazi-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1109621054.html

Mersin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Mersin'i sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sputnik Türkiye

Mersin'de sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

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Mersin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezindeki günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin giriş katlarında su baskınları yaşandı.Kent merkezindeki çeşitli bulvarlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti ve yollarda mahsur kaldı.Yenişehir ilçesinde alt geçit trafiğe kapatıldıSağanağın etkili olduğu Yenişehir ilçesindeki 18. Cadde'de bulunan alt geçit, su baskını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/selde-kaybolanlari-aramak-icin-ozel-ekip-kuruldu-her-yer-didik-didik-araniyor-1109615235.html

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