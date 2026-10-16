https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kocaelide-1-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1109617293.html

Kocaeli'de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'de sele kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T18:09+0300

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Başiskele ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan ve dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam etti.Deniz Polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında denizde bulunan Gedikli'nin cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kocaelide-saganak-hayati-felc-etti-dereler-tasti-evleri-su-basti-1109557287.html

türki̇ye

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kocaeli, sel, sel felaketi