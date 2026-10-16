https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kocaelide-1-kisinin-cansiz-bedenine-ulasildi-1109617293.html
Kocaeli'de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Kocaeli'de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de sele kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T18:09+0300
2026-10-16T18:09+0300
2026-10-16T18:26+0300
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Başiskele ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan ve dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam etti.Deniz Polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında denizde bulunan Gedikli'nin cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kocaelide-saganak-hayati-felc-etti-dereler-tasti-evleri-su-basti-1109557287.html
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kocaeli, sel, sel felaketi
kocaeli, sel, sel felaketi
Kocaeli'de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:09 16.10.2026 (güncellendi: 18:26 16.10.2026)
Kocaeli'de sele kapılan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Başiskele ilçesinde derenin taşması sonucu sel sularına kapılan ve dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan eski Yaylacık Mahallesi Muhtarı Mustafa Gedikli için başlatılan arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde devam etti.
Deniz Polisi ekipleri tarafından İzmit Körfezi'nin Yarımca açıklarında denizde bulunan Gedikli'nin cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından sudan çıkarıldı.