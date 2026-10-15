https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kocaelide-saganak-hayati-felc-etti-dereler-tasti-evleri-su-basti-1109557287.html
Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı
Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, özellikle Başiskele ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T08:06+0300
2026-10-15T08:06+0300
2026-10-15T08:07+0300
yaşam
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dilovası
kocaeli
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
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Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Başiskele ilçesinde bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.İl genelinde devam eden yağışların ardından Başiskele'nin sahil kesimi ile Yeşilyurt ve Seymen mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Taşkınlardan etkilenen bölgelerde bazı ev ve iş yerlerine su dolarken, yolların belirli kesimlerinde su birikintileri oluştu.Sağanak yağışın etkisi Gebze ve Dilovası ilçelerinde de hissedildi. Her iki ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Başiskele'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastıBaşiskele ilçesi, kuvvetli sağanağın en fazla etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yağışların ardından bazı derelerin taşmasıyla çevredeki yerleşim alanlarında su baskınları yaşandı.Özellikle Yeşilyurt ve Seymen mahalleleri ile sahil kesiminde bulunan bazı ev ve iş yerleri taşkınlardan etkilendi. Cadde ve sokaklarda biriken sular, bölgedeki ulaşımı da güçleştirdi.Dere taşkınlarının meydana geldiği bölgelerde su seviyesinin yükselmesi, yağışların devam etmesi halinde yeni su baskınları yaşanabileceği endişesini gündeme getirdi.D-130 kara yolunda ulaşım aksadıKuvvetli sağanak, Kocaeli'nin önemli ulaşım güzergahlarından D-130 kara yolunda da etkili oldu.Yolun bazı kesimlerinde biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri, araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını olumsuz etkiledi.Yağışların etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin su birikintilerine ve kaygan yol koşullarına karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.Gebze ve Dilovası'nda da cadde ve sokakları su bastıSağanak yağış yalnızca Başiskele ile sınırlı kalmadı. Gebze ve Dilovası ilçelerinde de kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmur sularının yollarda birikmesi, özellikle araç trafiğinde aksamalara yol açabilecek koşullar oluşturdu.Kent genelindeki yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle sel, su baskını ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.Meteoroloji Kocaeli için turuncu kodlu uyarı vermiştiMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlamıştı.Meteoroloji'nin değerlendirmelerinde, Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilmişti.Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla esebileceği tahmin edilirken; sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istenmişti.Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik koşulların beklendiğini ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yagislar-siddetleniyor-meteorolojiden-istanbul-dahil-50-il-icin-alarm-1109554550.html
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başiskele, dilovası, kocaeli, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, türkiye
Kocaeli'de sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, evleri su bastı
08:06 15.10.2026 (güncellendi: 08:07 15.10.2026)
Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, özellikle Başiskele ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kalırken, D-130 kara yolunda ulaşım aksadı. Gebze ve Dilovası'nda da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kocaeli'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Başiskele ilçesinde bazı derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara neden oldu.
İl genelinde devam eden yağışların ardından Başiskele'nin
sahil kesimi ile Yeşilyurt
ve Seymen mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Taşkınlardan etkilenen bölgelerde bazı ev ve iş yerlerine su dolarken, yolların belirli kesimlerinde su birikintileri oluştu.
Sağanak yağışın etkisi Gebze
ve Dilovası
ilçelerinde de hissedildi. Her iki ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Başiskele'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Başiskele ilçesi, kuvvetli sağanağın en fazla etkili olduğu bölgeler arasında yer aldı. Yağışların ardından bazı derelerin taşmasıyla çevredeki yerleşim alanlarında su baskınları yaşandı.
Özellikle Yeşilyurt ve Seymen mahalleleri ile sahil kesiminde bulunan bazı ev ve iş yerleri taşkınlardan etkilendi. Cadde ve sokaklarda biriken sular, bölgedeki ulaşımı da güçleştirdi.
Dere taşkınlarının meydana geldiği bölgelerde su seviyesinin yükselmesi, yağışların devam etmesi halinde yeni su baskınları yaşanabileceği endişesini gündeme getirdi.
D-130 kara yolunda ulaşım aksadı
Kuvvetli sağanak, Kocaeli'nin
önemli ulaşım güzergahlarından D-130 kara yolunda da etkili oldu.
Yolun bazı kesimlerinde biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintileri, araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını olumsuz etkiledi.
Yağışların etkisini sürdürdüğü bölgelerde sürücülerin su birikintilerine ve kaygan yol koşullarına karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.
Gebze ve Dilovası'nda da cadde ve sokakları su bastı
Sağanak yağış yalnızca Başiskele ile sınırlı kalmadı. Gebze ve Dilovası ilçelerinde de kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmur sularının yollarda birikmesi, özellikle araç trafiğinde aksamalara yol açabilecek koşullar oluşturdu.
Kent genelindeki yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle sel, su baskını ve dere taşkınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Kocaeli için turuncu kodlu uyarı vermişti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
(MGM), Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımlamıştı.
Meteoroloji'nin
değerlendirmelerinde, Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiği belirtilmişti.
Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ila 80 kilometre hızla esebileceği tahmin edilirken; sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istenmişti.
Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik koşulların beklendiğini ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ediyor.