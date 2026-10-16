https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/kadir-inanirin-5-milyon-dolarlik-mirasiyla-ilgili-tartismalar-bitmiyor-yegeninden-bu-normal-bir-1109595132.html

Kadir İnanır'ın 5 milyon dolarlık mirasıyla ilgili tartışmalar bitmiyor: Yeğeninden 'bu normal bir ölüm değil' iddiası

Kadir İnanır'ın 5 milyon dolarlık mirasıyla ilgili tartışmalar bitmiyor: Yeğeninden 'bu normal bir ölüm değil' iddiası

Sputnik Türkiye

Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili sular durulmuyor. Yeğeni Levent İnanır mirasın 5 milyon dolar civarında olduğunu söylerken vasiyete inanmadığını anlattı... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T10:41+0300

2026-10-16T10:41+0300

2026-10-16T10:41+0300

yaşam

kadir i̇nanır

levent i̇nanır

jülide kural

miras

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Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ünlü ismin yeğeni Levent İnanır, "Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil" derken, usta oyuncunun birikimlerinin 5 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Yeğen İnanır, "İyi bakıldığını düşünmüyorum. Benim 2025'te hastanede çektiğim görüntüler var; fizyoterapist eşliğinde koşuyor, seri adımlar atıyordu. Bir yıl sonra hastaneye geliyor ve zatürreden kaybediyoruz. Ben bu ölümü kabul etmiyorum, bu normal bir ölüm değil" dedi. Hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı açıklanmıştıKadir İnanır'ın 26 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz günlerde vasiyetnamelerine göre tüm mal varlığını hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığı ortaya çıkmıştı. Miras tartışmaları sürerken yeğeni Levent İnanır katıldığı bir programda bazı iddialarda bulundu. Vasiyete inanmıyorumDaha önceki açıklamalarında 'dayısının irade sorunu' yaşadığına dair ifadeleri hakkında konuşan İnanır, "Lafımı cımbızlayıp içinden alıyorlar. Ben 'Kadir dayımın irade sorunu var' derken tıbbi bir durumdan bahsediyordum; bu bir hafıza kaybı veya akıl sağlığı kaybı değildi. Çok ağır ilaçlar ve antidepresanlar kullanıyordu. Dev gibi bir adam olarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayı hazmedemiyordu; bu yüzden yoğun stres yaşıyordu. Uyku problemleri nedeniyle de ek ilaçlar alıyordu. Bu durumun gitgellere yol açması son derece normal" dedi.Dayısının hayattayken kendisine tüm mal varlığının yönetimini teklif ettiğini belirten Levent İnanır, vasiyete inanmadığını söyleyerek "Ben o vasiyete inanmıyorum. Kadir dayımı çok iyi tanıdığım için o vasiyet sağlıklı bir vasiyet değil. Hatta bir gün hastanede dayıma 'Allah gecinden versin, sana bir şey olursa o topraklar ne olacak?' diye sordum. Kadir dayım da 'Vekaletim sende' dedi. Ben kabul etmeyince buradan çıkınca konuşacağımızı söyledi. Yani bu toprakları vasiyette başkasına bırakan biri neden böyle bir şey söylesin? Bu işin içinde bir iş var" ifadelerini kullandı. Bu normal bir ölüm değilİnanır; Kadir İnanır'ın hastanedeki bakım sürecinde ihmal edildiğini ve zatürre nedeniyle vefat etmesini kabullenemediğini de söyleyen Levent İnanır şunları söyledi:Kurbağa koleksiyonu kayıp iddiası Kadir İnanır'ın mirasının 5 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen yeğen İnanır, " Bir kalem bile bırakmamış. Hadi beni geçin, öyle çok özen gösterdiği yeğenleri vardı ki, onlara bir kalem bile bırakmamış. Olacak iş değil." dedi. Kadir İnanır'ın evindeki kurbağa koleksiyonunun da kaybolduğunu iddia eden İnanır, "Kadir dayımın evindeki kurbağa koleksiyonu da yok. Nerede olduğu belli değil, o da götürülmüş. Biz hastanedeyken bu eşyalar kaybolmuş. Burada başka adli vakalar da söz konusu." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260921/kadir-inanirin-mirasini-kime-biraktigini-avukati-acikladi-unlu-ismin-son-istegi-de-ortaya-cikti--1108906302.html

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