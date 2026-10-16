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Japonya'da yanlışlıkla 9.9 büyüklüğünde deprem uyarısı verildi
Japonya'da yanlışlıkla 9.9 büyüklüğünde deprem uyarısı verildi
Sputnik Türkiye
DEPREM HABERLERİ: Japonya Meteoroloji Ajansı, ilk verilerin depremin büyüklüğünü hatalı hesaplaması üzerine 9.9 büyüklüğünde deprem uyarısı yayımladı. Hatanın nedeni araştırılıyor. İşte detaylar...
2026-10-16T13:01+0300
2026-10-16T13:01+0300
dünya
japonya
japonya meteoroloji ajansı
deprem
uyarı
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Japonya Meteoroloji Ajansı, cuma günü yerel saatle 12.36'da (TSİ ile 06.36), Kuril Adaları yakınlarında meydana geldiği değerlendirilen 9.9 büyüklüğünde deprem nedeniyle acil uyarı yayımladı. Hokkaido, Tohoku ve Kanto bölgelerinin bazı kesimlerinde Japonya'nın sismik şiddet ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşanabileceği bildirildi.Ancak Tokyo Weekender'in haberine göre daha ayrıntılı incelemeler, depremin ilk hesaplamalarda belirtilenden çok daha düşük büyüklükte olduğunu ortaya koydu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında, yaklaşık 140-160 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak kaydedildi.Japonya'da hissedilen sarsıntı da ilk uyarıda öngörülenden çok daha hafif oldu. Hakodate'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde ölçülen en yüksek sismik şiddet 1 olarak açıklandı. Yetkililer, ilk verilerin deprem büyüklüğünü önemli ölçüde yüksek hesapladığının anlaşılması üzerine uyarıyı kısa süre içinde iptal etti. Olayda tsunami tehlikesi veya hasar bildirilmedi.Hatalı hesaplamanın nedeni araştırılıyorYerel basına göre, Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, ilk verilerin neden hatalı bir büyüklük tahminine yol açtığını araştırıyor. Ajans sözcüsü, basın toplantısında, "Şu anda nedenini araştırıyoruz. Belirlendiğinde ayrıntılı bir açıklama yapacağız" dedi.Meteoroloji Ajansı’nın Deprem ve Tsunami İzleme Birimi Başkanı Ebita Ayataka'ya, hatanın siber saldırıyla bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda Ebita, sistemlerden sorumlu personelden aldıkları bilgiye göre olayda herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını belirtti.İlk uyarının ardından olası büyük bir deprem endişesi yaşayan bölge sakinleri, gerçek sarsıntının çok daha hafif olduğunun anlaşılmasıyla rahatladı.
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japonya, japonya meteoroloji ajansı, deprem, uyarı
japonya, japonya meteoroloji ajansı, deprem, uyarı

Japonya'da yanlışlıkla 9.9 büyüklüğünde deprem uyarısı verildi

13:01 16.10.2026
© AP Photo / Eugene HoshikoJaponya'da ekrana yansıyan tsunami uyarısı (Arşiv)
Japonya'da ekrana yansıyan tsunami uyarısı (Arşiv) - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya Meteoroloji Ajansı, ilk verilerin depremin büyüklüğünü hatalı hesaplaması üzerine 9.9 büyüklüğünde deprem uyarısı yayımladı. Daha sonra depremin büyüklüğünün 6.9 olduğu belirlendi. Olası yıkıcı sarsıntıya karşı yapılan uyarı kısa süre içinde iptal edilirken hatalı hesaplamanın nedeni araştırılıyor.
Japonya Meteoroloji Ajansı, cuma günü yerel saatle 12.36'da (TSİ ile 06.36), Kuril Adaları yakınlarında meydana geldiği değerlendirilen 9.9 büyüklüğünde deprem nedeniyle acil uyarı yayımladı. Hokkaido, Tohoku ve Kanto bölgelerinin bazı kesimlerinde Japonya'nın sismik şiddet ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 büyüklüğünde sarsıntı yaşanabileceği bildirildi.
Ancak Tokyo Weekender'in haberine göre daha ayrıntılı incelemeler, depremin ilk hesaplamalarda belirtilenden çok daha düşük büyüklükte olduğunu ortaya koydu. Rusya'nın Kamçatka Yarımadası yakınlarında, yaklaşık 140-160 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 6.9 olarak kaydedildi.
Japonya'da hissedilen sarsıntı da ilk uyarıda öngörülenden çok daha hafif oldu. Hakodate'nin de aralarında bulunduğu bölgelerde ölçülen en yüksek sismik şiddet 1 olarak açıklandı. Yetkililer, ilk verilerin deprem büyüklüğünü önemli ölçüde yüksek hesapladığının anlaşılması üzerine uyarıyı kısa süre içinde iptal etti. Olayda tsunami tehlikesi veya hasar bildirilmedi.

Hatalı hesaplamanın nedeni araştırılıyor

Yerel basına göre, Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilileri, ilk verilerin neden hatalı bir büyüklük tahminine yol açtığını araştırıyor. Ajans sözcüsü, basın toplantısında, "Şu anda nedenini araştırıyoruz. Belirlendiğinde ayrıntılı bir açıklama yapacağız" dedi.
Meteoroloji Ajansı’nın Deprem ve Tsunami İzleme Birimi Başkanı Ebita Ayataka'ya, hatanın siber saldırıyla bağlantılı olup olmadığı sorulduğunda Ebita, sistemlerden sorumlu personelden aldıkları bilgiye göre olayda herhangi bir siber saldırının söz konusu olmadığını belirtti.
İlk uyarının ardından olası büyük bir deprem endişesi yaşayan bölge sakinleri, gerçek sarsıntının çok daha hafif olduğunun anlaşılmasıyla rahatladı.
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