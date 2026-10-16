https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/japonyada-nukleer-santralde-radyoaktif-sizinti-reaktor-kapaniyor-1109597179.html

Japonya'da nükleer santralde radyoaktif sızıntı: Reaktör kapanıyor

Japonya'da nükleer santralde radyoaktif sızıntı: Reaktör kapanıyor

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Miyagi eyaletindeki Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründe radyoaktif madde içeren su sızıntısı tespit edildi. Saatte yaklaşık 200... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:11+0300

2026-10-16T11:11+0300

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Japonya'da nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edilmesi üzerine bir reaktörün faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Miyagi eyaletindeki Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründe, radyoaktif madde içeren su sızıntısı belirlendi. Santralin işletmecisi Tohoku Electric Power Co., arızanın giderilmesi amacıyla reaktörün geçici olarak kapatılacağını duyurdu.Japon haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, reaktördeki arızanın saatte yaklaşık 200 litre su sızıntısına yol açtığı tahmin ediliyor. Yapılan incelemelerde sızan suda az miktarda radyoaktif madde tespit edilirken, santralin çevresinde anormal radyasyon seviyesine rastlanmadığı bildirildi.Şirket, arızalı parçaların incelenmesi ve değiştirilmesi için reaktörün faaliyetlerine ara verileceğini açıkladı. İnceleme, onarım ve yeniden devreye alma hazırlıklarının yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.Onagawa Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntı nasıl fark edildi?Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktöründeki sorun, tahliye çukurunda biriken su miktarının artması üzerine başlatılan incelemelerde ortaya çıktı.Santralin işletmecisi Tohoku Electric Power Co., tahliye çukurundaki su seviyesinin temmuz ayından bu yana yükseldiğini belirledi. Bunun üzerine teknik ekipler, su seviyesindeki artışın nedenini araştırmaya başladı.Yapılan kontrollerde, sistemde bulunan bir vanadaki arızanın su sızıntısına neden olduğu tespit edildi.Şirketin açıklamasına göre arızanın yol açtığı sızıntının miktarı saatte yaklaşık 200 litre olarak hesaplandı.Sızan suda radyoaktif madde tespit edildiTeknik incelemelerde, arızalı vanadan sızan suyun az miktarda radyoaktif madde içerdiği belirlendi.Ancak işletmeci şirket, santralin çevresinde yapılan radyasyon ölçümlerinde normal dışı bir seviyeye rastlanmadığını açıkladı.Bu açıklama, radyoaktif madde içeren suyun tespit edilmesine rağmen santral çevresindeki ölçümlerde olağan dışı bir radyasyon artışı belirlenmediğini ortaya koyuyor.Bununla birlikte, sızan sudaki radyoaktif maddelerin türü, toplam miktarı ve sızıntının ne kadar süredir devam ettiği konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Nükleer reaktör neden kapatılıyor?Tohoku Electric Power Co., arızanın giderilmesi için Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörünün geçici olarak kapatılacağını duyurdu.Şirketin açıklamasına göre teknik ekipler, sızıntıya neden olan vanayı ve ilgili parçaları inceleyecek. Arızalı parçaların değiştirilmesinin ardından reaktörün yeniden çalıştırılması için gerekli hazırlıklar yapılacak.Bu işlemlerin toplamda yaklaşık 10 gün sürmesi öngörülüyor.Reaktörün yeniden devreye alınması ise inceleme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olacak. Şirket tarafından kesin bir yeniden başlatma tarihi açıklanmadı.Onagawa Nükleer Santrali nerede?Onagawa Nükleer Santrali, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde, Pasifik Okyanusu kıyısında bulunuyor.Santral, Japonya'nın 2011 yılında yaşadığı büyük nükleer felaketle gündeme gelen Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nin kuzeyinde yer alıyor.Onagawa da 11 Mart 2011'de meydana gelen büyük deprem ve tsunaminin ardından güvenlik gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan nükleer tesisler arasında bulunuyordu.Santralin 2 numaralı reaktörü, Japonya'nın nükleer güvenlik düzenlemeleri kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından yeniden faaliyete geçirilmişti.Fukuşima felaketinden sonra yeniden açılmıştıJaponya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, ülkenin modern tarihindeki en ağır nükleer kazalardan birine yol açtı.Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde yaşanan kazada reaktörlerin soğutma sistemleri zarar gördü ve radyoaktif maddeler çevreye yayıldı.Felaketin ardından bölgede yaşayan on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kaza, Japonya'nın nükleer enerji politikasında köklü değişikliklere neden oldu.Fukuşima'nın kuzeyindeki Onagawa Nükleer Santrali de aynı dönemde güvenlik amacıyla kapatıldı.Onagawa'nın 2 numaralı reaktörü 2024'te yeniden çalışmaya başladı2011 felaketinin ardından Japon hükümeti, nükleer santrallerin yeniden faaliyete geçebilmesi için daha sıkı güvenlik koşulları getirdi.Bu kapsamda Onagawa Nükleer Santrali'nin 2 numaralı reaktörü, Şubat 2020'de gerekli düzenleyici onayı aldı.Güvenlik hazırlıklarının tamamlanmasının ardından reaktör 2024 yılında yeniden faaliyete başladı.Böylece uzun bir aranın ardından yeniden elektrik üretimine başlayan reaktörde, yaklaşık iki yıl sonra radyoaktif madde içeren su sızıntısı tespit edilmiş oldu.Japonya'daki nükleer sızıntı yeni bir risk oluşturuyor mu?Onagawa Nükleer Santrali'nde tespit edilen sızıntı, 2011 Fukuşima felaketinin ardından nükleer güvenlik konusundaki hassasiyetin sürdüğü Japonya'da dikkatleri yeniden reaktör güvenliğine çevirdi.Ancak mevcut olayın boyutları ile Fukuşima'da yaşanan nükleer kaza arasında doğrudan bir karşılaştırma yapmak için yeterli veri bulunmuyor.İşletmeci şirketin verdiği bilgilere göre santral çevresinde anormal radyasyon seviyesi tespit edilmedi ve arızanın giderilmesi amacıyla reaktörün geçici olarak kapatılması planlandı.Sızıntının kesin nedeninin, etkilenen parçaların durumu ve reaktörün yeniden faaliyete geçiş takviminin teknik incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

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