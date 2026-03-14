İzmir’de toplu ulaşıma zam: 1 Nisan’dan itibaren İZBAN, taksi ve deniz ulaşımı fiyatları artıyor
© Fotoğraf : eshot.gov.tr
İzmir’de toplu ulaşıma zam kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi oy çokluğuyla kabul etti. Buna göre İZBAN tam biniş ücreti 30 TL’den 40 TL’ye yükselirken, deniz taşımacılığı, taksi ücretleri ve servis tarifelerinde de artış yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti.
Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak toplu ulaşım tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte İZBAN, deniz ulaşımı, taksi ve servis ücretleri başta olmak üzere birçok ulaşım kaleminde fiyat artışı yapılması kararlaştırıldı.
İZBAN biniş ücretleri arttı
Yeni tarifeye göre İZBAN ücretleri önemli ölçüde yükseldi.
Tam biniş ücreti: 30 TL → 40 TL
Genç biniş ücreti: 12,50 TL → 16,50 TL
Öğretmen biniş ücreti: 22,15 TL → 29,50 TL
Ayrıca 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başına ücretlendirme de artırıldı.
Tam biniş: 1,17 TL → 1,50 TL
Genç biniş: 0,50 TL → 0,65 TL
Öğretmen biniş: 0,525 TL → 0,65 TL
Deniz taşımacılığı ücretlerine de zam
Meclis toplantısında İZDENİZ feribotlarında araç taşımacılığı tarifesi de oy çokluğuyla kabul edildi.
1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:
Motosiklet: 75 TL → 90 TL
Otomobil: 200 TL → 240 TL
Orta sınıf araç: 400 TL → 480 TL
Otobüs / kamyon: 900 TL → 1080 TL
TIR: 1250 TL → 1500 TL
Taksi ücretleri yüzde 15–20 arttı
Mecliste ayrıca taksi ücret tarifeleri de güncellendi. Esnaf odalarının talepleri doğrultusunda yaklaşık yüzde 15–20 arası zam yapılmasına karar verildi.
Yeni tarifeye göre:
Taksimetre açılış ücreti: 30 TL → 34,50 TL
Kilometre ücreti: 43 TL → 49,50 TL
Saatlik ücret: 180 TL → 207 TL
Kısa mesafe ücreti (2,94 km altı): 150 TL → 180 TL
Servis ücretlerinde yeni düzenleme
Toplantıda öğrenci servisleri ve personel servisleri için de yeni tarifeler belirlendi.
Öğrenci servisleri: Talep edilen %10 zam yerine yaklaşık %5 zam uygulanacak.
Personel servisleri: Ortalama %15 zam yapılacak.
Yeni fiyatların 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Ramazan Bayramı’nda ulaşımda indirim
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ayrıca Ramazan Bayramı süresince ulaşım indirimi kararı aldı.
20–22 Mart tarihleri arasında şehir içi toplu ulaşımda %50 indirim uygulanacak.
Ancak indirim şu hatları kapsamayacak:
Havalimanı hatları
Baykuş hatları
Bilet 35
Kontörlü ulaşım kartları
Halk Taşıt uygulaması
İZDENİZ feribot hatları
İzmir’e 215 yeni taksi geliyor
Meclis toplantısında ayrıca İzmir’de taksi sayısının artırılması da gündeme geldi.
Karara göre:
Kent merkezine 100 yeni taksi
Çevre ilçelere 115 yeni taksi
olmak üzere toplam 215 yeni taksi hizmete girecek. Teklif mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.