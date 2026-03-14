İzmir’de toplu ulaşıma zam: 1 Nisan’dan itibaren İZBAN, taksi ve deniz ulaşımı fiyatları artıyor

İzmir’de toplu ulaşıma zam kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyi oy çokluğuyla kabul etti... 14.03.2026, Sputnik Türkiye

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşım ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti.Belediye Meclisi’nin mart ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi Belediye Başkan Vekili Levent Yıldır yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak toplu ulaşım tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.Yeni düzenlemeyle birlikte İZBAN, deniz ulaşımı, taksi ve servis ücretleri başta olmak üzere birçok ulaşım kaleminde fiyat artışı yapılması kararlaştırıldı.İZBAN biniş ücretleri arttıYeni tarifeye göre İZBAN ücretleri önemli ölçüde yükseldi.Ayrıca 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başına ücretlendirme de artırıldı.Deniz taşımacılığı ücretlerine de zamMeclis toplantısında İZDENİZ feribotlarında araç taşımacılığı tarifesi de oy çokluğuyla kabul edildi.1 Nisan’dan itibaren geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:Taksi ücretleri yüzde 15–20 arttıMecliste ayrıca taksi ücret tarifeleri de güncellendi. Esnaf odalarının talepleri doğrultusunda yaklaşık yüzde 15–20 arası zam yapılmasına karar verildi.Yeni tarifeye göre:Servis ücretlerinde yeni düzenlemeToplantıda öğrenci servisleri ve personel servisleri için de yeni tarifeler belirlendi.Yeni fiyatların 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacağı açıklandı.Ramazan Bayramı’nda ulaşımda indirimİzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ayrıca Ramazan Bayramı süresince ulaşım indirimi kararı aldı.20–22 Mart tarihleri arasında şehir içi toplu ulaşımda %50 indirim uygulanacak.Ancak indirim şu hatları kapsamayacak:İzmir’e 215 yeni taksi geliyorMeclis toplantısında ayrıca İzmir’de taksi sayısının artırılması da gündeme geldi.Karara göre:olmak üzere toplam 215 yeni taksi hizmete girecek. Teklif mecliste oy çokluğuyla kabul edildi.

