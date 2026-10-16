https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbuldaki-selde-can-kaybi-4e-yukseldi-3-kayip-var-1109601428.html

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi: 3 kayıp var

İstanbul'daki selde can kaybı 4'e yükseldi: 3 kayıp var

Sputnik Türkiye

İstanbul'da selde kaybolan Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu. Can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T12:34+0300

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ayazağa mahallesi

sel

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İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalar devam ediyor. 84 yılın rekorunun kırıldığı yağışların ardından can kaybı sayısı 4'e yükseldi. Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki sel felaketinde 48 toprak kayması vakası yaşandığını belirterek "39 ilçemizde 53 istinat duvarı aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Tam 9 bin 755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7 bin 800'üne anında müdahalelerini yaptılar" demişti.273 kilogram yağış düştüBakan Kurum, İstanbul'un son 83 yılın en yüksek yağışını aldığını vurgulayarak "Metrekareye 24 saatte 186 kilogram, şimdiye kadar da 273 kilogram yağış düştü. Metrekareye 273 kilogram yağış, 27 santim su yüksekliği demek. Selin yoğun yaşandığı Sarıyer'de, Şile'de, Başakşehir'de, Güngören'de 27 santim su yüksekliği, son 48 saatte o ilçelere düştü. Bir günde İstanbul'da böyle bir yağış sonrasında barajlardaki doluluk oranı yüzde 7 seviyesinde arttı" diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-ciftci-1942den-beri-yasanan-en-buyuk-sel-felaketi-1109598590.html

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