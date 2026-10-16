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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-ciftci-1942den-beri-yasanan-en-buyuk-sel-felaketi-1109598590.html
Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi
Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bakan... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi

11:36 16.10.2026
© İbrahim Yozoğlusakarya
sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© İbrahim Yozoğlu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi, İstannbul'da kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz" dedi.
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