Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi, İstannbul'da kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz" dedi.