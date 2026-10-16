https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakan-ciftci-1942den-beri-yasanan-en-buyuk-sel-felaketi-1109598590.html
Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi
Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bakan... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
2026-10-16T11:36+0300
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Bakan Çiftçi: 1942'den beri yaşanan en büyük sel felaketi
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulundu. Bakan Çiftçi, İstannbul'da kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çiftçi, "1942 yılından beri yaşanan en büyük sel felaketini yaşıyoruz" dedi.