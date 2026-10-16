https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html
İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi
İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T07:35+0300
2026-10-16T07:35+0300
2026-10-16T07:35+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle İstanbul, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların ardından İstanbul'da olumsuz koşulların devam ettiğine dikkat çekerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını ve heyelan riskini artırabileceğini bildirdi. İstanbul'da yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi ve 17 Ekim Cumartesi günü il genelinde etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.İstanbul için kritik uyarı: Yağışlar gece şiddetlenecekMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde aralıklarla devam edecek yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nda etkisini artıracağı öngörülüyor.Asıl riskin ise 17 Ekim Cumartesi günü ortaya çıkması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını bildirdi. Benzer şekilde Kırklareli kıyıları da kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında bulunuyor.Yetkililer, 14 Ekim'deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuz koşulların henüz tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor. Yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.Batı Karadeniz'de 6 il için kuvvetli sağanak uyarısıYağışlı sistemin etkili olacağı bir diğer bölge Batı Karadeniz. Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim olurken, Bolu'da da sağanak yağış bekleniyor ancak kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor.Özellikle yoğun yağışların görüleceği bölgelerde su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Adana, Hatay ve Mersin'de sel riskiDoğu Akdeniz'de beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin uyarısına göre Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçeleri kuvvetli yağışın etkisi altında kalacak.Bölgede sağanak yağışlara gök gürültüsü ve yağış anında kuvvetli rüzgârın eşlik etmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Antalya çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ankara'da akşam saatlerine dikkat: Kuvvetli yağış geliyorİç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışların bazı illerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 13 derece olması öngörülüyor. Eskişehir'de 11, Konya'da 17 ve Nevşehir'de 16 derece beklenirken, bu illerde de aralıklı sağanak yağış görülecek.Orta Karadeniz'de ise Çorum çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.Ege'de kuvvetli rüzgâr: Hızı 60 kilometreye ulaşacakEge Bölgesi'nde hava koşulları illere göre farklılık gösterecek. İzmir, Manisa ve Aydın'da çok bulutlu hava beklenirken, İç Ege ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bölgedeki bir diğer önemli meteorolojik gelişme ise rüzgârın hızını artırması olacak. Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr esmesi bekleniyor.Denizlerde de rüzgâr etkili olacak. Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği, Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgâr görüleceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyorMeteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı yaşanabileceğini bildirdi. Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te yağış beklenirken, Şanlıurfa'da havanın çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgedeki toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde ve görüş mesafesinde olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Malatya ve Van başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak? İl il sıcaklık tahminleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Cuma günü için paylaştığı en yüksek hava sıcaklığı tahminleri şöyle:Meteoroloji'den sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısıMeteoroloji'nin uyarıları, özellikle son günlerde yoğun yağışların görüldüğü bölgelerde önem taşıyor. İstanbul ve Kırklareli'nde 17 Ekim Cumartesi günü de sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar, mevcut olumsuz koşulları ağırlaştırma potansiyeli taşıyor.Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması, yağış sırasında su birikintilerinin bulunduğu yollardan uzak durması ve yetkili kurumların güncel uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yanı sıra yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.
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i̇stanbul, i̇zmir, ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
i̇stanbul, i̇zmir, ankara, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen yağışların 17 Ekim Cumartesi günü de etkili olacağı tahmin ediliyor. Çok sayıda il için sel, su baskını ve fırtınamsı rüzgâr uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle İstanbul, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların ardından İstanbul'da olumsuz koşulların devam ettiğine dikkat çekerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını ve heyelan riskini artırabileceğini bildirdi. İstanbul'da yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi ve 17 Ekim Cumartesi günü il genelinde etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.
İstanbul için kritik uyarı: Yağışlar gece şiddetlenecek
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde aralıklarla devam edecek yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nda etkisini artıracağı öngörülüyor.
Asıl riskin ise 17 Ekim Cumartesi günü ortaya çıkması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını bildirdi. Benzer şekilde Kırklareli kıyıları da kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında bulunuyor.
Yetkililer, 14 Ekim'deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuz koşulların henüz tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor. Yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
Batı Karadeniz'de 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı
Yağışlı sistemin etkili olacağı bir diğer bölge Batı Karadeniz. Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim olurken, Bolu'da da sağanak yağış bekleniyor ancak kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor.
Özellikle yoğun yağışların görüleceği bölgelerde su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Adana, Hatay ve Mersin'de sel riski
Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin uyarısına göre Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçeleri kuvvetli yağışın etkisi altında kalacak.
Bölgede sağanak yağışlara gök gürültüsü ve yağış anında kuvvetli rüzgârın eşlik etmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Antalya çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara'da akşam saatlerine dikkat: Kuvvetli yağış geliyor
İç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışların bazı illerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 13 derece olması öngörülüyor. Eskişehir'de 11, Konya'da 17 ve Nevşehir'de 16 derece beklenirken, bu illerde de aralıklı sağanak yağış görülecek.
Orta Karadeniz'de ise Çorum çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Ege'de kuvvetli rüzgâr: Hızı 60 kilometreye ulaşacak
Ege Bölgesi'nde hava koşulları illere göre farklılık gösterecek. İzmir, Manisa ve Aydın'da çok bulutlu hava beklenirken, İç Ege ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bölgedeki bir diğer önemli meteorolojik gelişme ise rüzgârın hızını artırması olacak. Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr esmesi bekleniyor.
Denizlerde de rüzgâr etkili olacak. Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği, Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgâr görüleceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı yaşanabileceğini bildirdi. Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te yağış beklenirken, Şanlıurfa'da havanın çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgedeki toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde ve görüş mesafesinde olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Malatya ve Van başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak? İl il sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Cuma günü için paylaştığı en yüksek hava sıcaklığı tahminleri şöyle:
İl
Sıcaklık
Hava durumu
İstanbul
14°C
Kuvvetli sağanak
Ankara
13°C
Akşam kuvvetli sağanak
İzmir
20°C
Çok bulutlu
Bursa
14°C
Sağanak
Antalya
24°C
Yerel kuvvetli sağanak
Adana
23°C
Yerel kuvvetli sağanak
Hatay
23°C
Kıyılarda kuvvetli sağanak
Kırklareli
12°C
Kıyılarda kuvvetli sağanak
Çanakkale
14°C
Öğleden sonra sağanak
Muğla
19°C
Öğleden sonra sağanak
Eskişehir
11°C
Sağanak
Konya
17°C
Öğleden sonra sağanak
Zonguldak
15°C
Sabah kuvvetli sağanak
Kastamonu
11°C
Gece kuvvetli sağanak
Sinop
22°C
Gece kuvvetli sağanak
Samsun
18°C
Sağanak
Trabzon
21°C
Sağanak
Rize
21°C
Sağanak
Erzurum
18°C
Sağanak
Van
20°C
Sağanak
Diyarbakır
23°C
Sağanak, toz taşınımı
Şanlıurfa
25°C
Çok bulutlu, toz taşınımı
Meteoroloji'den sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı
Meteoroloji'nin uyarıları, özellikle son günlerde yoğun yağışların görüldüğü bölgelerde önem taşıyor. İstanbul ve Kırklareli'nde 17 Ekim Cumartesi günü de sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar, mevcut olumsuz koşulları ağırlaştırma potansiyeli taşıyor.
Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması, yağış sırasında su birikintilerinin bulunduğu yollardan uzak durması ve yetkili kurumların güncel uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yanı sıra yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.