https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html

İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi

İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Ekim Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren şiddetini... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T07:35+0300

2026-10-16T07:35+0300

2026-10-16T07:35+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 16 Ekim 2026 tarihli hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, özellikle İstanbul, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Meteoroloji, 14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların ardından İstanbul'da olumsuz koşulların devam ettiğine dikkat çekerek yeni yağışlı sistemin sel, su baskını ve heyelan riskini artırabileceğini bildirdi. İstanbul'da yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi ve 17 Ekim Cumartesi günü il genelinde etkili olması bekleniyor.Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise normaller civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlarla birlikte toz taşınımı bekleniyor.İstanbul için kritik uyarı: Yağışlar gece şiddetlenecekMeteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde aralıklarla devam edecek yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'nda etkisini artıracağı öngörülüyor.Asıl riskin ise 17 Ekim Cumartesi günü ortaya çıkması bekleniyor. Meteoroloji, yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü İstanbul genelinde etkili olacağını bildirdi. Benzer şekilde Kırklareli kıyıları da kuvvetli yağış beklenen bölgeler arasında bulunuyor.Yetkililer, 14 Ekim'deki şiddetli yağışların yol açtığı olumsuz koşulların henüz tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor. Yeni yağışlı sistem nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.Batı Karadeniz'de 6 il için kuvvetli sağanak uyarısıYağışlı sistemin etkili olacağı bir diğer bölge Batı Karadeniz. Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.Zonguldak'ta yağışların sabah saatlerinde, Kastamonu ve Sinop'ta ise gece saatlerinde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim olurken, Bolu'da da sağanak yağış bekleniyor ancak kuvvetli yağış uyarısı bulunmuyor.Özellikle yoğun yağışların görüleceği bölgelerde su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.Adana, Hatay ve Mersin'de sel riskiDoğu Akdeniz'de beklenen sağanak yağışların bazı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin uyarısına göre Adana ve Osmaniye çevreleri, Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçeleri kuvvetli yağışın etkisi altında kalacak.Bölgede sağanak yağışlara gök gürültüsü ve yağış anında kuvvetli rüzgârın eşlik etmesi bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Antalya çevrelerinde de öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.Ankara'da akşam saatlerine dikkat: Kuvvetli yağış geliyorİç Anadolu Bölgesi'nde gün boyunca çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren yağışların bazı illerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.Başkent Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 13 derece olması öngörülüyor. Eskişehir'de 11, Konya'da 17 ve Nevşehir'de 16 derece beklenirken, bu illerde de aralıklı sağanak yağış görülecek.Orta Karadeniz'de ise Çorum çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.Ege'de kuvvetli rüzgâr: Hızı 60 kilometreye ulaşacakEge Bölgesi'nde hava koşulları illere göre farklılık gösterecek. İzmir, Manisa ve Aydın'da çok bulutlu hava beklenirken, İç Ege ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Bölgedeki bir diğer önemli meteorolojik gelişme ise rüzgârın hızını artırması olacak. Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr esmesi bekleniyor.Denizlerde de rüzgâr etkili olacak. Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye ulaşabileceği, Doğu Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgâr görüleceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyorMeteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde toz taşınımı yaşanabileceğini bildirdi. Şanlıurfa dışında kalan illerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te yağış beklenirken, Şanlıurfa'da havanın çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Bölgedeki toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde ve görüş mesafesinde olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars, Malatya ve Van başta olmak üzere bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Bugün hava nasıl olacak? İl il sıcaklık tahminleriMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Ekim Cuma günü için paylaştığı en yüksek hava sıcaklığı tahminleri şöyle:Meteoroloji'den sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısıMeteoroloji'nin uyarıları, özellikle son günlerde yoğun yağışların görüldüğü bölgelerde önem taşıyor. İstanbul ve Kırklareli'nde 17 Ekim Cumartesi günü de sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar, mevcut olumsuz koşulları ağırlaştırma potansiyeli taşıyor.Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması, yağış sırasında su birikintilerinin bulunduğu yollardan uzak durması ve yetkili kurumların güncel uyarılarını takip etmesi önem taşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların yanı sıra yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gazeteci-murat-agirel-gozaltina-alindi-evinde-arama-yapildi-1109589738.html

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