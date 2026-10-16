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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:54+0300
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İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.Ayrıca Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40 ve Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferlerin iptal edildiği belirtildi.Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.
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kadıköy, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir hatları, beşiktaş
kadıköy, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir hatları, beşiktaş

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

17:54 16.10.2026
İstanbul vapur
İstanbul vapur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Ayrıca Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40 ve Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.
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