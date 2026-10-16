https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1109616635.html

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T17:54+0300

2026-10-16T17:54+0300

2026-10-16T17:54+0300

türki̇ye

kadıköy

üsküdar

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

şehir hatları

beşiktaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102577392_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67683c2283ea420a86d0807b6612052f.jpg

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.Ayrıca Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40 ve Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferlerin iptal edildiği belirtildi.Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-gecmis-degil-dedi-5-ilimizde-turuncu-uyari-vermeye-devam-ediyor-1109615538.html

türki̇ye

kadıköy

üsküdar

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadıköy, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir hatları, beşiktaş