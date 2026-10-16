https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-bazi-vapur-seferleri-iptal-edildi-1109616635.html
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T17:54+0300
2026-10-16T17:54+0300
2026-10-16T17:54+0300
türki̇ye
kadıköy
üsküdar
i̇stanbul
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
şehir hatları
beşiktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102577392_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_67683c2283ea420a86d0807b6612052f.jpg
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.Ayrıca Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40 ve Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferlerin iptal edildiği belirtildi.Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/icisleri-bakani-ciftci-tehlike-gecmis-degil-dedi-5-ilimizde-turuncu-uyari-vermeye-devam-ediyor-1109615538.html
türki̇ye
kadıköy
üsküdar
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102577392_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_3754fe801e0fbb2ecd9c28b2ee124acb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kadıköy, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir hatları, beşiktaş
kadıköy, üsküdar, i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şehir hatları, beşiktaş
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İBB Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan açıklamada, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Ayrıca Kadıköy-Karaköy Hattı'nda saat 21.00, Üsküdar-Eminönü Hattı'nda 20.30, Beykoz-Sarıyer Hattı'nda 18.55, Küçüksu-İstinye Hattı'nda 18.40 ve Çubuklu-İstinye Hattı'nda 19.00'dan sonraki seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Büyükada-Sedef Adası Hattı ile Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı'ndaki tüm gece seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.