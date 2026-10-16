https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbul-felaketin-izlerini-silmeye-calisiyor-kentte--temizlik-ve-onarim-calismalari-suruyor-1109598895.html

İstanbul felaketin izlerini silmeye çalışıyor: Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

İstanbul felaketin izlerini silmeye çalışıyor: Kentte temizlik ve onarım çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da büyük hasara neden olan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde temizlik, tahliye ve onarım çalışmaları sürüyor. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:54+0300

2026-10-16T11:54+0300

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türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

sarıyer

kağıthane

su baskını

ani su baskını

sel

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Şiddetli yağışın sele ve su baskınlarına neden olduğu İstanbul'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Başta Kağıthane, Beykoz ve Sarıyer olmak üzere birçok bölgeler de temizlik, tahliye ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Su baskınlarından etkilenen ev ve iş yerlerinde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yönelik çalışmaların ardından temizlik faaliyetleri sürdürülüyor. Cadde ve sokaklarda biriken çamur ve atıklar ekiplerce temizlenirken, yollar yıkama araçlarıyla yıkanıyor.Yollar tamir ediliyor, sokaklardaki sular tahliye ediliyorEyüpsultan Belediyesinin önünde yoğun yağış nedeniyle çöken yolun etrafı kapatıldı, ekiplerin bölgede iş makinesiyle çalışmaları sürüyor. Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'ndeki Dereboyu Caddesi'nde de sağanağın ardından başlatılan temizlik ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.Çamlıtepe Mahallesi'nde Sarıyer Belediyesi ekipleri, yağmur nedeniyle dereden sokak aralarına taşan suyu tahliye ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri de Çamlıtepe Mahallesi'ndeki otobüs durağının yakınında yağmur nedeniyle hasar gören yürüyüş yolunda çalışma yapıyor.Felaketi yaşayanlar yardım bekliyorYağmur nedeniyle evinde hasar oluşan Didem Taşçı, dere yatağının yön değiştirdiğini belirterek, "Devlet büyüklerinden destek istiyoruz. Artık yorulmuş ve bitmiş durumdayız. Maddi bir şey istemiyoruz. Üst katımda mahsur kalanlar var, yatalak hastası olanlar var. Rögarlar temizlensin, pis sudan kurtulalım." dedi.Kağıthane ilçesindeki Sadabat Caddesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri tarafından gerekli tespitler yapıldı. Su tamamen çekilerek dereye aktarıldı. Kağıthane Belediyesi, temizlik çalışmalarına destek veriyor. Sağanağın ardından bazı bölgelerde yollarda meydana gelen çökme ve bozulmaların giderilmesi için çalışma yapılıyor. Belediye ekipleri, hasar gören yol ve kaldırımlarda onarım ve düzenleme çalışmaları yürütürken, ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için de önlem alıyor.Dere yatakları, alt geçitler ve sokaklarda inceleme yapılıyorŞile'de Türknil Nehri'nin yükselmesiyle çevrede oluşan balçık ve ağaç parçaları temizlenip su birikintileri tahliye edilirken, merkez ve mahalleler başta olmak üzere ilçe genelinde onarım çalışmaları devam ediyor.Beykoz'da da ekipler yağışın yol açtığı hasarı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Beykoz Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ilçeye 270 kilogram yağış düştüğü", "çözüm merkezine 44 mahallede 1879 kayıt geçtiği" ve "ilçede 100'den fazla aracın çalıştığı" bildirildi. En fazla kaydın geldiği mahallelerin Tokatköy, Gümüşsuyu, İncirköy, Çamlıbahçe ve Ortaçeşme olduğu belirtilen açıklamada, taleplerin tamamına yanıt verildiği ve çalışmaların devam ettiği kaydedildi.Ekipler, sel sularının çekildiği alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürürken, dere yatağı, alt geçit, cadde veya sokak gibi sahada gözlemlenen noktaların çevresinde de inceleme ve düzenleme yapıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html

türki̇ye

i̇stanbul

sarıyer

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i̇stanbul, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), sarıyer, kağıthane, su baskını, ani su baskını, sel