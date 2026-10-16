https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/irandan-israilin-cicadan-cikarilmasi-cagrisi-1109588634.html
İran’dan İsrail’in CICA’dan çıkarılması çağrısı
İran’dan İsrail’in CICA’dan çıkarılması çağrısı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na (CICA) katılımının engellenmesini... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T01:55+0300
2026-10-16T01:55+0300
2026-10-16T01:55+0300
dünya
ortadoğu
kazım garibabadi
i̇ran
azerbaycan
asya’da i̇şbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran yönetiminin İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) mekanizmasından çıkarılmasını önerdiğini açıkladı.ISNA haber ajansının aktardığına göre Garibabadi konuya ilişkin açıklamasında, “Siyonist rejimin CICA mekanizmasından çıkarılmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Azerbaycan medyası, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog’un CICA zirvesinde yaptığı konuşma sırasında 14 ülkenin delegasyonunun toplantı salonunu terk ettiğini duyurmuştu.Garibabadi, İran’ın bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik tehditlerinin temel kaynağının İsrail olduğu görüşünde bulunduğunu belirtti. İranlı diplomat, gerilimin daha da tırmanmasının Ortadoğu’daki mevcut krizi İran sınırlarının ve bölgenin ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/lavrovdan-zelenskiye-dizel-tepkisi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-okuma-1109573367.html
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ortadoğu, kazım garibabadi , i̇ran, azerbaycan, asya’da i̇şbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
ortadoğu, kazım garibabadi , i̇ran, azerbaycan, asya’da i̇şbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi
İran’dan İsrail’in CICA’dan çıkarılması çağrısı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na (CICA) katılımının engellenmesini önerdi. Azerbaycan medyası ise İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog’un zirvedeki konuşması sırasında 14 ülke delegasyonunun salonu terk ettiğini bildirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran yönetiminin İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) mekanizmasından çıkarılmasını önerdiğini açıkladı.
ISNA haber ajansının aktardığına göre Garibabadi konuya ilişkin açıklamasında, “Siyonist rejimin CICA mekanizmasından çıkarılmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan medyası, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog’un CICA zirvesinde yaptığı konuşma sırasında 14 ülkenin delegasyonunun toplantı salonunu terk ettiğini duyurmuştu.
Garibabadi, İran’ın bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik tehditlerinin temel kaynağının İsrail olduğu görüşünde bulunduğunu belirtti. İranlı diplomat, gerilimin daha da tırmanmasının Ortadoğu’daki mevcut krizi İran sınırlarının ve bölgenin ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu.