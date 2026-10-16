https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/irandan-israilin-cicadan-cikarilmasi-cagrisi-1109588634.html

İran’dan İsrail’in CICA’dan çıkarılması çağrısı

İran’dan İsrail’in CICA’dan çıkarılması çağrısı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na (CICA) katılımının engellenmesini... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T01:55+0300

2026-10-16T01:55+0300

2026-10-16T01:55+0300

dünya

ortadoğu

kazım garibabadi

i̇ran

azerbaycan

asya’da i̇şbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi

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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Tahran yönetiminin İsrail’in Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) mekanizmasından çıkarılmasını önerdiğini açıkladı.ISNA haber ajansının aktardığına göre Garibabadi konuya ilişkin açıklamasında, “Siyonist rejimin CICA mekanizmasından çıkarılmasının zamanı geldi” ifadelerini kullandı.Azerbaycan medyası, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog’un CICA zirvesinde yaptığı konuşma sırasında 14 ülkenin delegasyonunun toplantı salonunu terk ettiğini duyurmuştu.Garibabadi, İran’ın bölgedeki istikrarsızlık ve güvenlik tehditlerinin temel kaynağının İsrail olduğu görüşünde bulunduğunu belirtti. İranlı diplomat, gerilimin daha da tırmanmasının Ortadoğu’daki mevcut krizi İran sınırlarının ve bölgenin ötesine taşıyabileceği uyarısında bulundu.

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, kazım garibabadi , i̇ran, azerbaycan, asya’da i̇şbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı (cica) 5. devlet ve hükümet başkanları zirvesi