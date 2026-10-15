https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/lavrovdan-zelenskiye-dizel-tepkisi-trumpa-dogrudan-bir-meydan-okuma-1109573367.html
Lavrov'dan Zelenskiy'e dizel tepkisi: ‘Trump'a doğrudan bir meydan okuma’
Lavrov'dan Zelenskiy'e dizel tepkisi: ‘Trump'a doğrudan bir meydan okuma’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dizel anlaşmasına ilişkin tutumunun, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:27+0300
2026-10-15T14:27+0300
2026-10-15T14:51+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.Ukrayna ile gündeme gelen dizel anlaşmasına değinen Rus diplomat, söz konusu teklifin Rusya tarafından desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Söz konusu açıklamaların ABD yönetimine yönelik bir saygısızlık olduğunu savunan Lavrov, “Bunun doğrudan meydan okuma, üstelik bu anlaşmayı aktif olarak destekleyen ve bu konuda defalarca kamuoyuna açıklama yapan Başkan Trump'a yönelik kaba bir meydan okuma olduğu ortada. Sanırım artık herkes durumun farkında” değerlendirmesinde bulundu.Zelenskiy'in müzakere ve uzlaşı yaklaşımını da eleştiren Rus Bakan, “Herkesin kendisine borçlu olduğunu, kendisinin ise karşılığında kimseye hiçbir sorumluluk taşımadığını düşünen ve dürüst, eşit şartlara dayalı yapıcı adımlar atmaya yanaşmayan Sayın Zelenskiy için bu tür davranışların sıradan hale geldiği artık tamamen idrak ediliyor” dedi.Rusya’nın özel askeri harekatının hedeflerinin belirlenmiş olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Lavrov, “Batı'nın Ukrayna krizine ilişkin pozisyonunun düzenli olarak 180 derece ya da Annalena Baerbock'un vaktiyle söylediği gibi 360 derece değişmesinin aksine, bizim pozisyonumuz hiçbir zaman değişmedi” diye ekledi.Lavrov’un Bakü’deki basın toplantısından öne çıkan diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/peskov-ukrayna-enerji-tesislerine-saldiri-moratoryumu-uygulamadi-1109571880.html
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rusya, ukrayna, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir zelenskiy, donald trump, annalena baerbock, dizel yakıt, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, abd, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, vladimir zelenskiy, donald trump, annalena baerbock, dizel yakıt, özel askeri harekat
Lavrov'dan Zelenskiy'e dizel tepkisi: ‘Trump'a doğrudan bir meydan okuma’
14:27 15.10.2026 (güncellendi: 14:51 15.10.2026)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in dizel anlaşmasına ilişkin tutumunun, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "doğrudan bir meydan okuma" olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA) Zirvesi'nin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ukrayna ile gündeme gelen dizel anlaşmasına değinen Rus diplomat, söz konusu teklifin Rusya tarafından desteklendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dizel anlaşmasına gelince; bu anlaşma teklif edildi, biz de destekledik. Ancak Sayın Zelenskiy, sanırım kamuoyuna açıkça birkaç kez 'Bu dizel anlaşmasıyla beni rahatsız etmeyin, onun yerine Patriot sistemleri için füze verin. Rusya'nın enerji sektörünü, özellikle de petrol rafinerilerini vurmaya devam etmem gerekiyor' açıklamasında bulundu.”
Söz konusu açıklamaların ABD yönetimine yönelik bir saygısızlık olduğunu savunan Lavrov, “Bunun doğrudan meydan okuma, üstelik bu anlaşmayı aktif olarak destekleyen ve bu konuda defalarca kamuoyuna açıklama yapan Başkan Trump'a yönelik kaba bir meydan okuma olduğu ortada. Sanırım artık herkes durumun farkında” değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy'in müzakere ve uzlaşı yaklaşımını da eleştiren Rus Bakan, “Herkesin kendisine borçlu olduğunu, kendisinin ise karşılığında kimseye hiçbir sorumluluk taşımadığını düşünen ve dürüst, eşit şartlara dayalı yapıcı adımlar atmaya yanaşmayan Sayın Zelenskiy için bu tür davranışların sıradan hale geldiği artık tamamen idrak ediliyor” dedi.
Rusya’nın özel askeri harekatının hedeflerinin belirlenmiş olduğu gerçeğinden hareket ettiğini vurgulayan Lavrov, “Batı'nın Ukrayna krizine ilişkin pozisyonunun düzenli olarak 180 derece ya da Annalena Baerbock'un vaktiyle söylediği gibi 360 derece değişmesinin aksine, bizim pozisyonumuz hiçbir zaman değişmedi” diye ekledi.
Lavrov’un Bakü’deki basın toplantısından öne çıkan diğer açıklamaları:
Zelenski'nin dizel anlaşmasına yönelik tavrı, yapıcı bir yaklaşıma hazır olmadığını gösteriyor.
Zelenski, muhtemel bir seçim kararının önünü kabul edilemez şartlar ileri sürerek baştan kapattı.
Ukrayna'daki barış anlaşmasına dair Rusya'ya henüz resmi bir teklif ulaşmadı.
Anchorage'dan bu yana Batılı girişimlerin sürekli zemin kaybetmesi, müzakereye dayalı bir çözümden giderek uzaklaşılmasına neden oluyor.
Rusya; Ukrayna konusunda normal, makul ve dürüst müzakerelere hazır.
Alman halkının yüzde 80'inin karşı çıkmasına rağmen Merz, Ukrayna'ya yönelik destek politikasını sürdürüyor.