https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/irak-turkmen-cephesi-baskani-muhammed-seman-aga-devlet-bakani-oldu-1109588064.html

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa devlet bakanı oldu

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa devlet bakanı oldu

Sputnik Türkiye

Irak Meclisinde başbakan yardımcıları ve boş bakanlıklar için yapılan seçimlerde, Irak Türkmen Cephesinden ilk kez bir isim devlet bakanlığı görevine... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T00:39+0300

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa, Irak Meclisi tarafından devlet bakanı olarak seçildi.Nisan ayında 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliğine seçilen Ağa'nın, 19 Ekim Pazartesi günü görevinden istifa ederek kararını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor. Valilik için ITC tarafından önerilecek 3 aday arasından yeni bir isim belirlenecek.Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında yapılan dönüşümlü valilik anlaşmasına göre, Kerkük Valiliği görevinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalması öngörülüyor.Ağa, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda, “Irak’a ve Türkmen milletimize hayırlı olsun. Görevimizi layıkıyla yapacağız inşallah. Allah utandırmasın” ifadelerine yer verdi.Muhammed Seman Ağa kimdir?1982 yılında Kerkük’te doğan Muhammed Seman Ağa, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Irak Türkmen Cephesi’nde çeşitli görevler üstlenen Ağa, 13 Nisan 2025’te genel başkanlığa seçildi. 16 Nisan 2026’da Kerkük Valisi seçilen Ağa, yaklaşık bir asır sonra kentin valilik görevine gelen ilk Türkmen oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/mhp-lideri-bahceli-kerkuk-valiligi-gorevine-secilen-muhammed-seman-agayi-kabul-etti-1106047495.html

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türkiye, irak, irak türkmen cephesi (itc), bakan, atama, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları