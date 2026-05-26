BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
MHP lideri Bahçeli, Kerkük Valiliği görevine seçilen Muhammed Seman Ağa’yı kabul etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük Valiliği görevine seçilen Muhammed Seman Ağa’yı kabul etti. 26.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-26T19:28+0300
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kerkük’ün ilk Türkmen valisi olan Muhammed Seman Ağa’yı makamında ağırladığı belirtildi.MHP'nin sosyal medya paylaşımında, MHP lideri Bahçeli’nin Ağa’yı tebrik ederek görevinde başarı dileklerini ilettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Bahçeli’nin Türkmeneli halkının Kurban Bayramı’nı kutladığı kaydedildi.
19:28 26.05.2026
© AA / MHPMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı kabul etti.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kerkük Valiliği görevine seçilen Muhammed Seman Ağa’yı kabul etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kerkük’ün ilk Türkmen valisi olan Muhammed Seman Ağa’yı makamında ağırladığı belirtildi.
MHP'nin sosyal medya paylaşımında, MHP lideri Bahçeli’nin Ağa’yı tebrik ederek görevinde başarı dileklerini ilettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Bahçeli’nin Türkmeneli halkının Kurban Bayramı’nı kutladığı kaydedildi.
