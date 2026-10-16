Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddelerine dayanan 2026/325 sayılı atama kararı, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık yedi yıldır Gelir İdaresi Başkanlığı koltuğunda oturan Bayrakdar, bundan sonraki süreçte bakan yardımcısı olarak görev yapacak.