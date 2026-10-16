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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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bekir bayrakdar
maliye bakanlığı
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Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddelerine dayanan 2026/325 sayılı atama kararı, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık yedi yıldır Gelir İdaresi Başkanlığı koltuğunda oturan Bayrakdar, bundan sonraki süreçte bakan yardımcısı olarak görev yapacak.Bekir Bayrakdar kimdir?
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bekir bayrakdar, maliye bakanlığı, hazine
bekir bayrakdar, maliye bakanlığı, hazine

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yeni atama: Bekir Bayrakdar bakan yardımcısı oldu

00:14 16.10.2026 (güncellendi: 00:39 16.10.2026)
© AABekir Bayrakdar
Bekir Bayrakdar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA
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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı'na Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı.
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddelerine dayanan 2026/325 sayılı atama kararı, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaklaşık yedi yıldır Gelir İdaresi Başkanlığı koltuğunda oturan Bayrakdar, bundan sonraki süreçte bakan yardımcısı olarak görev yapacak.

Bekir Bayrakdar kimdir?

Eğitim hayatı: 1971 Kocaeli doğumlu olan bürokrat, yükseköğrenimini 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.
Kariyer başlangıcı: Kamu görevine 1996'da Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde adım attı ve 2004 yılına kadar Hesap Uzmanı ile Hesap Uzman Yardımcısı pozisyonlarında çalıştı.
Yerel ve genel yönetim tecrübesi:
(2004 - 2008) Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde idari görevler üstlendi.
(2008 - 2014) İstanbul Defterdarlığı görevini yürüttü.
(2014 - 2015) Muhasebat Genel Müdürü olarak hizmet verdi.
(2015 - 2019) İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.
Üst düzey yönetim ve kurul üyelikleri: 2019 yılının başında Gelir İdaresi Başkanlığına vekil olarak atanan Bayrakdar, 2020 Şubat ayında bu göreve asaleten getirildi.
Mayıs 2023'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetleme Kurulu Üyeliği'ne, Mayıs 2026'da ise Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.
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