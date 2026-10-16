https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gultekin-son-yolculuguna-ugurlandi-cumhurbaskani-erdogan-tabutuna-omuz-verdi-1109609117.html
Gültekin son yolculuğuna uğurlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutuna omuz verdi
Gültekin son yolculuğuna uğurlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutuna omuz verdi
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:40+0300
2026-10-16T14:40+0300
2026-10-16T14:43+0300
türki̇ye
dündar ziya gültekin
cenaze töreni
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi’ne düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin'in tabutunu taşıdı. Çocuklarıyla birlikte saf tuttuGültekin'in çocuklarıyla birlikte saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, ebediyete uğurlayacakları Gültekin'le ilgili Arpaguş'ın gerekli tezkiyeleri yaptığını belirterek, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.Erdoğan, Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendiğini aktararak, "Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah." diye konuştu.Gültekin'e hakkını helal ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yavruları da yanımızda, Rabbim onlara da inşallah sabrı cemil lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder, bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, makamı cennet olsun. Sevgili habibin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Gültekin'in tabutuna omuz verdi. Gültekin'in naaşı, defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürüldü.Gültekin dün Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/uskudar-belediye-baskan-vekili-dundar-ziya-gultekin-hayatini-kaybetti-1109577341.html
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dündar ziya gültekin, cenaze töreni, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
dündar ziya gültekin, cenaze töreni, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Gültekin son yolculuğuna uğurlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutuna omuz verdi
14:40 16.10.2026 (güncellendi: 14:43 16.10.2026)
Hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi’ne düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin'in tabutunu taşıdı.
Çocuklarıyla birlikte saf tuttu
Gültekin'in çocuklarıyla birlikte saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, ebediyete uğurlayacakları Gültekin'le ilgili Arpaguş'ın gerekli tezkiyeleri yaptığını belirterek, "Rabbim inşallah ebedi alemde de bizleri sevgili habibinin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.
Erdoğan, Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendiğini aktararak, "Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurladık, uğurluyoruz. Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah." diye konuştu.
Gültekin'e hakkını helal ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yavruları da yanımızda, Rabbim onlara da inşallah sabrı cemil lütfeylesin. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder. Tüm ailesine, tüm kardeşlerimize sabırlar diliyorum. Bu yolculuk hepimiz için mukadder, bu mukadder olan yolculuğa hepimiz de her an hazır olalım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, makamı cennet olsun. Sevgili habibin sancağı altında da bizleri haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Gültekin'in tabutuna omuz verdi. Gültekin'in naaşı, defnedilmek üzere Nakkaştepe Mezarlığı'na götürüldü.
Gültekin dün Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.