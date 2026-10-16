https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/gece-boyunca-calismalar-surdu-valilik-uyardi-sakin-yaklasmayin-1109599568.html

Gece boyunca çalışmalar sürdü, valilik uyardı: 'Sakın yaklaşmayın'

Gece boyunca çalışmalar sürdü, valilik uyardı: 'Sakın yaklaşmayın'

Sputnik Türkiye

Tunceli'de sağanakla metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü. Munzur ve Pülümür çayları başta olmak üzere akarsuların debisi yükseldi. Valilik, artan su... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:51+0300

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yağış

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Tunceli Valiliği, kent genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından akarsulardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.Valiliğin açıklamasına göre kentte metrekareye yaklaşık 25 kilogram yağış düştü.Yağışların etkisiyle başta Munzur Çayı ve Pülümür Çayı olmak üzere çok sayıda dere ve akarsuyun debisi önemli ölçüde arttı.Artan su seviyeleri ve güçlü akıntılar nedeniyle vatandaşların can güvenliği açısından dikkatli olmaları istendi.Tunceli Valiliği'nden uyarı: Nehir ve dere yataklarından uzak durunTunceli Valiliği, yükselen su seviyelerinin ve güçlü akıntıların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek vatandaşlardan nehir ve dere yataklarından uzak durmalarını istedi.Özellikle su kenarlarında fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla bulunmanın tehlikeli olabileceği vurgulandı.Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Yağışın ilk anlarından itibaren Tunceli İl Özel İdaremiz, Karayolları ve belediye ekiplerimiz gece boyunca teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmüştür. Kıymetli hemşehrilerimiz artan su seviyeleri ve güçlü akıntılar ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle nehir ve dere yataklarından uzak durmanızı, fotoğraf veya görüntü çekmek amacıyla su kenarlarına yaklaşmamanızı önemle rica ediyoruz. Unutmayalım hiçbir görüntü insan hayatından daha değerli değildir."

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