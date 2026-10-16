https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-minibus-ve-trenin-karistigi-kaza-19-kisi-yaralandi-1109589284.html
Fransa'da minibüs ve trenin karıştığı kaza: 19 kişi yaralandı
Fransa'da minibüs ve trenin karıştığı kaza: 19 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Fransa’nın kuzeyindeki Coquelles kentinde, Manş Tüneli’nin girişindeki yükleme alanında minibüs ile yük treninin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T03:52+0300
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2026-10-16T03:52+0300
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Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde, Manş Tüneli’nin girişinde minibüs ile yük treninin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Pas-de-Calais Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Coquelles kentindeki tünel girişine ait yükleme peronunda yaşandı.İlk belirlemelere göre, minibüsün sürücüsünün de aralarında bulunduğu 19 kişi kazada yaralandı. Yetkililer, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.Manş Tüneli’ndeki yük seferleri durdurulduYerel basında yer alan haberlerde, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.İlk yardım ekipleri ve sınır polisi olay yerine sevk edilirken, kaza nedeniyle Manş Tüneli üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığı seferlerine ara verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-ucu-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1109588974.html
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fransa, manş tüneli
Fransa'da minibüs ve trenin karıştığı kaza: 19 kişi yaralandı
Fransa’nın kuzeyindeki Coquelles kentinde, Manş Tüneli’nin girişindeki yükleme alanında minibüs ile yük treninin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı.
Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde, Manş Tüneli’nin girişinde minibüs ile yük treninin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Pas-de-Calais Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olay, Coquelles kentindeki tünel girişine ait yükleme peronunda yaşandı.
İlk belirlemelere göre, minibüsün sürücüsünün de aralarında bulunduğu 19 kişi kazada yaralandı. Yetkililer, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.
Manş Tüneli’ndeki yük seferleri durduruldu
Yerel basında yer alan haberlerde, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İlk yardım ekipleri ve sınır polisi olay yerine sevk edilirken, kaza nedeniyle Manş Tüneli üzerinden gerçekleştirilen yük taşımacılığı seferlerine ara verildi.