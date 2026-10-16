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ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
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ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlköğretim Okulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve dört kişi yaşamını yitirdi... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T03:02+0300
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ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlköğretim Okulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. CNN’in bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, saldırıda üç çocuk ve bir yetişkin hayatını kaybetti.Kent polisi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren yetişkinin saldırgan olduğu belirtildi. CNN’in daha sonra aktardığı bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında bir erkek olduğu öne sürüldü.Saldırganın görgü tanığı tarafından vurulduğu belirtiliyorPolis ekipleri olay yerine ulaştıklarında saldırganın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, saldırganın bir görgü tanığı tarafından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin toplam sayısına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Polis, olayda çok sayıda kişinin zarar gördüğünü bildirdi.Saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/irandan-israilin-cicadan-cikarilmasi-cagrisi-1109588634.html
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abd, oregon, okul saldırısı
abd, oregon, okul saldırısı

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

03:02 16.10.2026
© REUTERS Rob KerrABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlköğretim Okulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve dört kişi yaşamını yitirdi
ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlköğretim Okulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve dört kişi yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© REUTERS Rob Kerr
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ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlköğretim Okulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve dört kişi yaşamını yitirdi. Saldırganın 16 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, olayın nedeni henüz açıklanmadı.
ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlköğretim Okulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. CNN’in bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, saldırıda üç çocuk ve bir yetişkin hayatını kaybetti.
Kent polisi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren yetişkinin saldırgan olduğu belirtildi. CNN’in daha sonra aktardığı bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında bir erkek olduğu öne sürüldü.

Saldırganın görgü tanığı tarafından vurulduğu belirtiliyor

Polis ekipleri olay yerine ulaştıklarında saldırganın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, saldırganın bir görgü tanığı tarafından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.
Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin toplam sayısına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Polis, olayda çok sayıda kişinin zarar gördüğünü bildirdi.
Saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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