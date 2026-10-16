https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdde-ilkokula-silahli-saldiri-ucu-cocuk-4-kisi-hayatini-kaybetti-1109588974.html

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

ABD’de ilkokula silahlı saldırı: Üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD’nin Oregon eyaletindeki Bend kentinde bulunan Silver Rail İlköğretim Okulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda üçü çocuk ve dört kişi yaşamını yitirdi... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T03:02+0300

2026-10-16T03:02+0300

2026-10-16T03:02+0300

dünya

abd

oregon

okul saldırısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109588817_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_1ba9bbc625cfe9f8966ca4b0ac228eb5.jpg

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlköğretim Okulu’nda silahlı saldırı meydana geldi. CNN’in bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, saldırıda üç çocuk ve bir yetişkin hayatını kaybetti.Kent polisi tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitiren yetişkinin saldırgan olduğu belirtildi. CNN’in daha sonra aktardığı bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında bir erkek olduğu öne sürüldü.Saldırganın görgü tanığı tarafından vurulduğu belirtiliyorPolis ekipleri olay yerine ulaştıklarında saldırganın hayatını kaybettiğini tespit etti. İlk değerlendirmelere göre, saldırganın bir görgü tanığı tarafından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.Yetkililer, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin toplam sayısına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapmadı. Polis, olayda çok sayıda kişinin zarar gördüğünü bildirdi.Saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/irandan-israilin-cicadan-cikarilmasi-cagrisi-1109588634.html

oregon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, oregon, okul saldırısı