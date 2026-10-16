https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-eurotunnel-kazasi-tren-minibuse-carpti-19-kisi-yarali-1109600910.html

Fransa'da Eurotunnel kazası: Tren minibüse çarptı, 19 kişi yaralı

Fransa'da Eurotunnel kazası: Tren minibüse çarptı, 19 kişi yaralı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesindeki Eurotunnel tesisinde bir yük treni ile ağır vasıta sürücülerini taşıyan minibüs çarpıştı. Coquelles'te saat 20.00... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T12:32+0300

2026-10-16T12:32+0300

2026-10-16T12:32+0300

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Fransa'da İngiltere ile Avrupa anakarasını birbirine bağlayan Manş Tüneli'nin girişindeki Eurotunnel tesisinde ciddi bir kaza meydana geldi. Pas-de-Calais bölgesindeki Coquelles yerleşiminde, bir yük treni ile ağır vasıta sürücülerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.Pas-de-Calais Valiliği, kazanın Eurotunnel'in yükleme platformunda akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yetkililer, yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.Ancak yerel basında yer alan haberlerde, iki yaralının durumunun ağır olduğu ve tedavi için Lille'deki hastaneye kaldırıldıkları belirtildi. Resmî açıklamalar ile yerel basındaki bu bilgiler arasındaki farklılığa ilişkin henüz ek bir açıklama yapılmadı.Eurotunnel kazası nasıl meydana geldi?Kaza, Fransa'nın kuzeyindeki Coquelles'te bulunan Eurotunnel yükleme platformunda yaşandı.Edinilen bilgilere göre, Le Shuttle servisine binmek üzere olan ağır vasıta sürücülerini taşıyan bir minibüs, tesis sahasında yük treniyle çarpıştı.Minibüste bulunanların tamamının ağır vasıta sürücülerinden oluştuğu, araç sürücüsünün de yaralananlar arasında bulunduğu değerlendiriliyor.Çarpışmanın nasıl meydana geldiği ve kazada hangi tarafın geçiş önceliğine sahip olduğu konusunda henüz resmî bir tespit paylaşılmadı.Eurotunnel'de 19 yaralı: Bölgeye helikopter sevk edildiKazanın ardından Eurotunnel tesisinde geniş çaplı bir acil durum müdahalesi başlatıldı.Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, ambulans ve bir helikopter gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yükleme platformunda gerçekleştirdi.Pas-de-Calais Valiliği, olayın ardından Eurotunnel tarafından önemli miktarda müdahale kaynağının hızla harekete geçirildiğini bildirdi.Yetkililer, ilk değerlendirmelerde araç sürücüsü dahil 19 kişinin kazaya karıştığını ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı.Fransa'daki tren kazasında iki yaralının durumu ağırPas-de-Calais Valiliği, ilk açıklamasında yaralılardan hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.Buna karşılık yerel haber kaynakları, iki kişinin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların Lille'deki bir hastaneye sevk edildiğini aktardı.Bu iki bilgi birbirini mutlaka dışlamıyor: Ağır yaralanma ile hayati tehlike değerlendirmesi tıbben farklı durumları ifade edebiliyor. Bununla birlikte yaralıların kesin sağlık durumuna ilişkin güncel bir resmî açıklama henüz bulunmuyor.Kazada yaralanan diğer kişilerin sağlık durumları ve hangi hastanelerde tedavi altına alındıkları konusunda ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Pas-de-Calais Valiliğinden Eurotunnel açıklamasıPas-de-Calais Valiliği, kazanın ardından yaptığı açıklamada olayın Le Shuttle yükleme platformunda meydana geldiğini doğruladı.Valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:"Bu akşam Eurotunnel tesisinin yükleme platformunda, Le Shuttle servisine binmek üzere olan ağır vasıta sürücülerini taşıyan bir minibüsün karıştığı kaza meydana geldi."Açıklamada, olayın hemen ardından Eurotunnel tarafından geniş çaplı müdahale imkânlarının seferber edildiği belirtildi.Valilik ayrıca ilk bilgilere göre 19 kişinin kazaya karıştığını, can kaybı olmadığını ve kimsenin hayatının tehlikede bulunmadığını duyurdu.Kazanın ardından Calais Vali Yardımcısı olay yerine gittiFransız yetkililer, kazanın ardından yürütülen kurtarma ve sağlık çalışmalarını yerinde takip etmek üzere harekete geçti.Calais Vali Yardımcısının olay yerine gittiği açıklanırken, yetkililer ilk ayrıntılı bilgilendirmenin saat 22.15'te düzenlenecek basın toplantısında yapılacağını bildirdi.Kazanın nedenine ilişkin teknik incelemenin kapsamı ve olası soruşturma süreci hakkında ise ilk açıklamada ayrıntı verilmedi.Eurotunnel kazasının ardından ilk görüntüler yayımlandıFransız yerel gazetesi La Voix du Nord, kazanın meydana geldiği yükleme platformundan bir fotoğraf yayımladı.Fotoğrafta, ağır hasar görmüş bir minibüsün platformda bulunduğu, polis ekipleri ve acil durum personelinin olay yerinde çalışma yürüttüğü görüldü.Görüntülerde reflektörlü yelek giyen görevlilerin yanı sıra, kimlikleri gizlenerek gösterilen yaralılara platform üzerinde müdahale edildiği de anlaşıldı.Minibüste oluşan hasarın boyutu dikkat çekerken, kazanın kesin oluş şekline ilişkin resmî teknik değerlendirme henüz açıklanmadı.Eurostar seferleri iptal edildi mi?Kazanın ardından Manş Tüneli üzerinden İngiltere ile Fransa arasında seyahat eden yolcuların en çok merak ettiği konulardan biri, tren seferlerinin etkilenip etkilenmediği oldu.Eurostar, olayın Londra bağlantılı yolcu trenlerini etkilemesinin beklenmediğini açıkladı.Şirket tarafından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:"Manş Tüneli'nden birkaç kilometre uzaklıkta bir olay meydana geldi. Bu olay, Londra'ya gidiş ve dönüş yapan Eurostar trenlerini ilgilendirmemekte veya etkilememektedir."Eurostar, tüm trenlerinin planlandığı şekilde çalışacağını duyurdu.Böylece kazanın ardından ilk aşamada Eurostar yolcu seferlerinde herhangi bir iptal veya aksama öngörülmediği bildirildi.Manş Tüneli nerede, neden önemli?Manş Tüneli (Channel Tunnel), İngiltere'nin Folkestone kenti ile Fransa'nın kuzeyindeki Coquelles yerleşimini birbirine bağlayan demir yolu tüneli olarak hizmet veriyor.1994 yılında açılan tünel, Birleşik Krallık ile Avrupa anakarası arasındaki tek sabit ulaşım bağlantısı olma özelliğini taşıyor.Manş Denizi'nin altından geçen tünelin toplam uzunluğu yaklaşık 50 kilometre. Bunun yaklaşık 37,9 kilometrelik bölümü deniz tabanının altında bulunuyor.Bu uzunluk, Manş Tüneli'ni dünyanın en uzun deniz altı tünel kesimine sahip demir yolu bağlantılarından biri yapıyor.Eurotunnel ve Eurostar arasındaki fark ne?Kazanın meydana geldiği Eurotunnel tesisi, Manş Tüneli'nin Fransa tarafındaki araç ve yük taşımacılığı altyapısının bir parçasını oluşturuyor.Le Shuttle, otomobil ve ağır vasıtaların Manş Tüneli üzerinden taşınmasını sağlayan tren hizmeti olarak faaliyet gösteriyor.Eurostar ise Londra ile Avrupa kıtasındaki şehirler arasında uluslararası yolcu trenleri işletiyor.Bu nedenle Eurotunnel tesisindeki bir kazanın, doğrudan Eurostar yolcu trenlerinin karıştığı bir olay olduğu anlamına gelmediği belirtiliyor.Son kazada da Eurostar, Londra bağlantılı yolcu seferlerinin etkilenmediğini açıkladı.Eurotunnel kazasında soruşturma süreci bekleniyorFransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde 19 kişinin yaralandığı kazanın ardından öncelik, yaralıların tedavisi ve olay yerindeki güvenlik çalışmalarına verildi.Kazaya karışan yük treninin hareket koşulları, minibüsün platform üzerindeki konumu ve çarpışmanın nedenine ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.Yetkililerin ayrıntılı incelemelerinin ardından kazanın oluş şekli ve olası sorumluluklara ilişkin daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

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