https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/yunanistan-guney-kibris-israil-elektrik-hattinda-kritik-gelisme-yunanistan-gsi-icin-istedigi-1109382046.html

Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik hattında kritik gelişme: Yunanistan GSI için istediği formülü uygulayabilir mi?

Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail elektrik hattında kritik gelişme: Yunanistan GSI için istediği formülü uygulayabilir mi?

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) projesinde düğümün iddialara göre 26 Ekim’de çözülmesi... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T12:20+0300

2026-10-08T12:20+0300

2026-10-08T12:20+0300

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doğu akdeniz

bm deniz hukuku sözleşmesi

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Yunanistan’ı Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e bağlaması planlanan Great Sea Interconnector (GSI) elektrik kablosu projesinde düğümün 26 Ekim’de çözülebileceği iddia ediliyor. Yunan basınında yer alan bilgilere göre Ankara’nın “önceden koordinasyon” şartı dikkate alınarak Doğu Akdeniz’de deniz tabanında gerçekleştirilecek faaliyetler konusunda Türkiye’nin önceden bilgilendirilmesi gündemde. Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir tartışma konusu olan GSI projesinin yalnızca teknik bir elektrik bağlantısı projesi olmadığını belirten Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk ise meselenin aynı zamanda deniz yetki alanları ve egemenlik tartışmalarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti. Kutluk, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı iddialarının geçmişte iki ülkeyi askeri güçlerin karşı karşıya geldiği bir krize sürüklediğini hatırlattı.‘Yunanistan, Doğu Akdeniz’e bakan bir kıyısı olmadığı halde orada kıta sahanlığı hakları iddia etti’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Türkiye’nin GSI projesine yönelik yaklaşımında hem projenin teknik boyutunun hem de deniz yetki alanları tartışmasının etkili olduğunu belirtti:“Yunanistan, Doğu Akdeniz’e bakan bir kıyısı olmadığı halde orada birdenbire kıta sahanlığı hakları iddia etti ve bunun Ağustos 2020 Krizinde askeri güçlerin karşı karşıya gelmesi noktasına kadar ilerletti. Türkiye de askeri gücünü ortaya koyunca tırmanan kriz AB ve ABD girişimleri de dikkate alınarak geriledi.”‘BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin 79. maddesine dikkat’GSI tartışmasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 79. maddesine dikkat çeken Kutluk, söz konusu maddenin “Kıta sahanlığı üzerinde denizaltı kabloları ve petrol boruları” başlığını taşıdığını belirtti:“1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 79. maddesi, "Kıta sahanlığı üzerinde denizaltı kabloları ve petrol boruları" başlığını taşır. Bu madde, devletlerin başkalarına ait kıta sahanlığından denizaltı kablosu ve boru hattı döşeme haklarını, şartlarını ve kıyı devletinin bu konudaki yetki sınırlarını düzenler.”‘Yunanistan, politik kurnazlıklar içinde yer almamalı’Bu noktada “iyi niyetli yaklaşım” gerektiğini ifade eden Kutluk, Yunanistan’ın söz konusu maddeyi deniz yetki alanları üzerinde hak sahipliğine delil yaratacak veya aksi yönde kanıt bırakmayacak şekilde yorumlamaması gerektiğini savundu:‘Türkiye kıta sahanlığı haklarını 4 kez dünyaya deklare etti’Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı haklarına ilişkin yaklaşımına da değinen Kutluk, Türkiye’nin bu haklarını 2019’dan başlayarak 4 kez dünyaya deklare ettiğini ve Birleşmiş Milletler’e tescil ettirdiğini söyledi:“Türkiye Doğu Akdeniz’de Kıta Sahanlığı haklarını 2019’dan başlayarak 4 kez dünyaya deklare etmiş ve BM’e de tescil ettirmiştir. Bunların neresi olduğu üzerinde tereddüt bulunmamaktadır. İzinsiz girip denizaltı işlemi yapanlar askeri görevlilerce uzaklaştırılmaktadırlar. Bu kıta sahanlığına uygun olarak da Türkiye, Doğu Akdeniz’de petrol arama ruhsatları vermektedir. “‘Yunanistan’ın adalara dayalı olarak Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığının olduğunu ileri sürebilmesi fantezi olmaktan öteye geçmemekte’Kutluk, Yunanistan’ın adalara dayalı şekilde Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı bulunduğunu ileri sürmesini eleştirdi:İddia edilen formül uygulanabilir mi?Yunan basınında gündeme getirilen ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz tabanı faaliyetlerinden önce bilgilendirilmesini öngören formülün uygulanabilir olup olmadığı sorusuna ise Kutluk, kararın bu aşamada yetkili makamlar tarafından verilmesi gerektiği yanıtını verdi:“Bu aşamada bunu karar vericilerin belirlenmesi gerekir. Uluslararası Hukukun “iyi niyetle” uygulanmak üzere koyduğu normlar kötü niyetli yaklaşımlarla sonuç pek veremezler.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-atinanin-turkiye-senaryosunu-degerlendirdi-gercek-savas-harp-1109235606.html

güney kıbrıs

yunanistan

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türkiye, ali deniz kutluk, güney kıbrıs, ab, yunanistan, i̇srail, doğu akdeniz, bm deniz hukuku sözleşmesi