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Dmitriyev: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın yollarını arıyor
Dmitriyev: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın yollarını arıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, yaptırımların ABD’ye zarar verdiğinin Washington... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T18:11+0300
2026-10-16T18:11+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
rusya
abd
washington
yaptırım
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve olası ortak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmenin yollarını aradığını belirten Dmitriyev, “Birincisi, Amerikalılar yaptırımların esas olarak ABD’ye zarar verdiğini giderek daha fazla anlıyor. İkincisi, kendilerini yaptırımları nasıl kaldırabileceklerine ilişkin seçenekler aramak zorunda kaldıkları bir duruma soktular” dedi.Rusya ile ABD arasında yakın zamanda bazı önemli girişimlerin duyurulacağını belirten Dmitriyev, iki ülkenin veri merkezleri alanında ortak projeleri değerlendirdiğini, söz konusu projelerde Rus nükleer enerji santrallerinin kapasitesinden yararlanılmasının da gündemde olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/novak-rusya-enerji-piyasalarinin-dengelenmesine-katki-sunmaya-hazir-1109615814.html
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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, washington, yaptırım, nükleer enerji
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, washington, yaptırım, nükleer enerji

Dmitriyev: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın yollarını arıyor

18:11 16.10.2026
© Sputnik / Алексей ДружининKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, yaptırımların ABD’ye zarar verdiğinin Washington tarafından giderek daha fazla anlaşıldığını belirterek, ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmak için seçenekler aradığını söyledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve olası ortak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmenin yollarını aradığını belirten Dmitriyev, “Birincisi, Amerikalılar yaptırımların esas olarak ABD’ye zarar verdiğini giderek daha fazla anlıyor. İkincisi, kendilerini yaptırımları nasıl kaldırabileceklerine ilişkin seçenekler aramak zorunda kaldıkları bir duruma soktular” dedi.
Rusya ile ABD arasında yakın zamanda bazı önemli girişimlerin duyurulacağını belirten Dmitriyev, iki ülkenin veri merkezleri alanında ortak projeleri değerlendirdiğini, söz konusu projelerde Rus nükleer enerji santrallerinin kapasitesinden yararlanılmasının da gündemde olduğunu kaydetti.
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