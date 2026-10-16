https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/dmitriyev-abd-rusyaya-yonelik-yaptirimlari-kaldirmanin-yollarini-ariyor-1109617390.html

Dmitriyev: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın yollarını arıyor

Dmitriyev: ABD, Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmanın yollarını arıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, yaptırımların ABD’ye zarar verdiğinin Washington... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T18:11+0300

2026-10-16T18:11+0300

2026-10-16T18:11+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

rusya

abd

washington

yaptırım

nükleer enerji

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı (RDIF) ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere ve olası ortak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan vazgeçmenin yollarını aradığını belirten Dmitriyev, “Birincisi, Amerikalılar yaptırımların esas olarak ABD’ye zarar verdiğini giderek daha fazla anlıyor. İkincisi, kendilerini yaptırımları nasıl kaldırabileceklerine ilişkin seçenekler aramak zorunda kaldıkları bir duruma soktular” dedi.Rusya ile ABD arasında yakın zamanda bazı önemli girişimlerin duyurulacağını belirten Dmitriyev, iki ülkenin veri merkezleri alanında ortak projeleri değerlendirdiğini, söz konusu projelerde Rus nükleer enerji santrallerinin kapasitesinden yararlanılmasının da gündemde olduğunu kaydetti.

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kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), rusya, abd, washington, yaptırım, nükleer enerji