https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cumhurbaskani-erdogan-kambocyayi-guneydogu-asya-bolgesinde-onemli-bir-ortagimiz-olarak-goruyorum-1109618752.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu söyledi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T19:26+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen törenle karşıladı.Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Manet, heyetlerini tanıtarak baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir. Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cumhurbaskani-erdogan-bakan-kurumdan-selle-ilgili-bilgi-aldi-bu-afetten-kurtulacagiz-1109616184.html
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asya & pasifik, kamboçya, güneydoğu asya, gazze, türkiye, türkiye cumhuriyeti
asya & pasifik, kamboçya, güneydoğu asya, gazze, türkiye, türkiye cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen törenle karşıladı.
Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Manet, heyetlerini tanıtarak baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Özellikle son yıllarda hızla gelişen ilişkilere sahip olduğumuz Kamboçya'yı, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortağımız olarak görüyorum. Kamboçya'nın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılması, son derece memnuniyet vericidir. Kamboçya makamları ile işbirliği içerisinde bugüne kadar 3 bini aşkın kişiye yardım ulaştırdık. İnsani yardımlarımıza devam edeceğiz'' dedi.