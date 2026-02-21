https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/muge-anli-bile-sustu-70-yasindaki-kadin-bal-petegim-sozune-inandi-7-milyonluk-evini-kaptirdi-1103688173.html
Müge Anlı bile sustu: 70 yaşındaki kadın 'bal peteğim' sözüne inandı, 7 milyonluk evini kaptırdı
müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
12:51 21.02.2026 (güncellendi: 12:55 21.02.2026)
Antalya'da 70 yaşındaki kadın kendisine 'bal peteğim' diyen ve evlilik vaadiyle kandıran 45 yaşındaki adamın 7 milyonluk evini aldığını iddia etti. Müge Anlı'nın programına katılan yaşlı kadının iddiaları gündem oldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, aynı mahallede yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Demir'in kendisini 'bal peteğim' diyerek evlilik vaadinde bulunduğunu ve 7 milyonluk evini elinden aldığını iddia etti. Yaşlı kadın 'Yalancı Mehmet hani evlenecektik ne oldu bizim hayallerimiz' diyerek ağlarken, Anlı'nın 'ne diyeceğimi bilemiyorum' sözleri dikkat çekti. Mehmet Demir ise tüm iddiaları reddetti. Program ise sosyal medyada gündem oldu.
Bal peteğim diye kandırdı
Antalya'da yaşayan ve 40 yaşında eşini kaybettikten sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakan Şerife Şimşek isimli kadın, kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir'in evlilik sözüne kandığını ve 7 milyonluk evini kaptırdığını anlattı. Muz tarlasının işletmecisi olan Mehmet Demir tanıştıktan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Şerife Şimşek başına gelenleri şu sözlerle anlattı:
"Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana 'bal peteğim' derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış. Mehmet bana ne yaptı bilmiyorum kandırdı beni içime bir kıpırtı geldi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Onunla beraber Hatay'a kaçmıştık. Yalancı Mehmet, hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz?"
Yaşlı kadın Mehmet Demir'in kendisini kandırdığını ve evini elinden aldığını iddia ederken programa katılan Demir ise hakkındaki iddiaları reddetti. Demir, emlakçı olduğunu ve Şerife Şimşek'in rızası ile evi üzerine aldığını söyledi.