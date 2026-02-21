https://anlatilaninotesi.com.tr/20260221/muge-anli-bile-sustu-70-yasindaki-kadin-bal-petegim-sozune-inandi-7-milyonluk-evini-kaptirdi-1103688173.html

Müge Anlı bile sustu: 70 yaşındaki kadın 'bal peteğim' sözüne inandı, 7 milyonluk evini kaptırdı

Antalya'da 70 yaşındaki kadın kendisine 'bal peteğim' diyen ve evlilik vaadiyle kandıran 45 yaşındaki adamın 7 milyonluk evini aldığını iddia etti. Müge... 21.02.2026, Sputnik Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, aynı mahallede yaşayan 45 yaşındaki Mehmet Demir'in kendisini 'bal peteğim' diyerek evlilik vaadinde bulunduğunu ve 7 milyonluk evini elinden aldığını iddia etti. Yaşlı kadın 'Yalancı Mehmet hani evlenecektik ne oldu bizim hayallerimiz' diyerek ağlarken, Anlı'nın 'ne diyeceğimi bilemiyorum' sözleri dikkat çekti. Mehmet Demir ise tüm iddiaları reddetti. Program ise sosyal medyada gündem oldu. Bal peteğim diye kandırdıAntalya'da yaşayan ve 40 yaşında eşini kaybettikten sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakan Şerife Şimşek isimli kadın, kendisinden 25 yaş küçük Mehmet Demir'in evlilik sözüne kandığını ve 7 milyonluk evini kaptırdığını anlattı. Muz tarlasının işletmecisi olan Mehmet Demir tanıştıktan sonra hayatının kabusa döndüğünü söyleyen Şerife Şimşek başına gelenleri şu sözlerle anlattı: İddiaları reddettiYaşlı kadın Mehmet Demir'in kendisini kandırdığını ve evini elinden aldığını iddia ederken programa katılan Demir ise hakkındaki iddiaları reddetti. Demir, emlakçı olduğunu ve Şerife Şimşek'in rızası ile evi üzerine aldığını söyledi.

