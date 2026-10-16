https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/cafer-mahiroglu-sorusturmasi-7-kisi-tutuklandi-1109618869.html

Cafer Mahiroğlu soruşturması: 7 kişi tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturması: 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında ev hapsi, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T19:42+0300

2026-10-16T19:42+0300

2026-10-16T20:16+0300

türki̇ye

cafer mahiroğlu

erkan yağcı

mustafa özdemir

halk tv

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Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' iddialarıyla yürütülen soruşturmada 7 kişi tutuklandı.Tutuklananlar Harika Akkaya, Murat Koçak, Ali Turan, Süleyman Özen, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu ve Mehmet Necati Yağcı oldu.Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir ve Mustafa Özdemir hakkında ev hapsi kararı verilirken Halit Akın'a adli kontrol tedbiri uygulandı.Cafer Mahiroğlu soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cafer Mahiroğlu hakkında 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken, Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketlere el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.Başsavcılık açıklamasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer delillerin incelendiği belirtildi. İncelemelerde, Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak Bustech Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketinin kurulmasını sağladığı ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat elde edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.MASAK incelemelerinde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı tespit edildiği bildirildi.Ayrıca Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferleri ile kendisinin ve birinci derece yakınlarının hesaplarındaki yüksek tutarlı uluslararası SWIFT işlemlerinin incelemeye alındığı aktarıldı. Mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğu da ifade edildi.Açıklamada, Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan aranma kaydı bulunduğu ve 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığının tespit edildiği belirtildi.Operasyon kapsamında Harika Akkaya, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Armağan Küçük, Mustafa Özdemir, Halit Akın, Ali Turan, Mediha Burumoğlu, Murat Koçak, Erkan Yağcı, Süleyman Özen ve Mehmet Necati Yağcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğu, Doruk Bulut'un başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu belirlendi.Öte yandan, soruşturma kapsamında TMSF'nin kayyum olarak atandığı Halk TV'nin sosyal medya hesaplarına da sulh ceza hakimliği kararıyla erişim engeli getirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/halk-tvnin-sahibi-cafer-mahiroglu-hakkinda-yakalama-karari-cikarildi-1096922670.html

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cafer mahiroğlu, erkan yağcı, mustafa özdemir, halk tv, tutuklama, tutuklama kararı