https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/boluda-kar-yagisi-ince-beyaz-ortu-ile-kaplandi-1109594200.html

Bolu'da kar yağışı: İnce beyaz örtü ile kaplandı

Bolu'da kar yağışı: İnce beyaz örtü ile kaplandı

Sputnik Türkiye

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T09:50+0300

2026-10-16T09:50+0300

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yaşam

kartalkaya

bolu

gerede

kar

hava durumu

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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.Beyaza büründüKöroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.Hava sıcaklığı ne kadar?Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/antalyaya-mevsimin-ilk-kari-yagdi-kasin-yuksek-kesimleri-beyaza-burundu-1109525240.html

kartalkaya

bolu

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