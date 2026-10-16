https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/boluda-kar-yagisi-ince-beyaz-ortu-ile-kaplandi-1109594200.html
Bolu'da kar yağışı: İnce beyaz örtü ile kaplandı
Bolu'da kar yağışı: İnce beyaz örtü ile kaplandı
Sputnik Türkiye
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T09:50+0300
2026-10-16T09:50+0300
2026-10-16T09:50+0300
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Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.Beyaza büründüKöroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.Hava sıcaklığı ne kadar?Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/antalyaya-mevsimin-ilk-kari-yagdi-kasin-yuksek-kesimleri-beyaza-burundu-1109525240.html
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kartalkaya, bolu, gerede, kar, hava durumu
kartalkaya, bolu, gerede, kar, hava durumu
Bolu'da kar yağışı: İnce beyaz örtü ile kaplandı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.
Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.
Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.