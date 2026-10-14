https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/antalyaya-mevsimin-ilk-kari-yagdi-kasin-yuksek-kesimleri-beyaza-burundu-1109525240.html

Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı: Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Antalya'ya mevsimin ilk karı yağdı: Kaş'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş ilçesinde mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü. Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre rakımlı Akdağ gece saatlerinde yağan karla beyaza... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

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Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi'nde, gece saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.3 bin 24 metre yüksekliğindeki Akdağ'ın zirvesi, mevsimin ilk karıyla beyaz örtüyle kaplandı.Kar yağışının ardından ortaya çıkan manzarayı gören mahalle sakinleri, Akdağ'ın karla kaplanan zirvesini fotoğrafladı.Kar yağışı geçen yıla göre erken geldiBölgede çobanlık yapan Yusuf Taşkıran, Akdağ'a düşen karın geçen yıla göre daha erken görüldüğünü belirtti.Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Taşkıran, mevsimin ilk karını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/saganak-ve-firtina-daha-da-kuvvetlenecek-akom-istanbul-icin-kritik-saatleri-acikladi-1109524104.html

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