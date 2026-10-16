https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktasa-kotu-haber-orkun-kokcunun-sakatligi-aciklandi-1109622712.html
Beşiktaş'a kötü haber: Orkun Kökçü'nün sakatlığı açıklandı
Beşiktaş'a kötü haber: Orkun Kökçü'nün sakatlığı açıklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T23:58+0300
2026-10-16T23:58+0300
2026-10-16T23:58+0300
spor
orkun kökçü
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beşiktaş
futbol
futbol maçı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.Kökçü'nün İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirmeler ve hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma belirlendiği bildirildi.Milli futbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.Orkun Kökçü ne kadar süre sahalardan uzak kalır?Orkun Kökçü'nün, ayağındaki kısmi yırtık ve topuk bölgesindeki travmatik hasar nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Beşiktaş'ın fikstürü nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktas-hoffenheim-deplasmaninda-3-2-kazandi-1109587675.html
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orkun kökçü, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
orkun kökçü, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş'a kötü haber: Orkun Kökçü'nün sakatlığı açıklandı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.
Kökçü'nün İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirmeler ve hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma belirlendiği bildirildi.
Milli futbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Orkun Kökçü ne kadar süre sahalardan uzak kalır?
Orkun Kökçü'nün, ayağındaki kısmi yırtık ve topuk bölgesindeki travmatik hasar nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş'ın fikstürü nedir?
19 Ekim 2026: Trabzonspor – Beşiktaş
26 Ekim 2026: Beşiktaş – Başakşehir
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