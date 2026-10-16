https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktasa-kotu-haber-orkun-kokcunun-sakatligi-aciklandi-1109622712.html

Beşiktaş'a kötü haber: Orkun Kökçü'nün sakatlığı açıklandı

Beşiktaş'a kötü haber: Orkun Kökçü'nün sakatlığı açıklandı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T23:58+0300

2026-10-16T23:58+0300

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spor

orkun kökçü

i̇stanbul

beşiktaş

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.Kökçü'nün İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirmeler ve hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma belirlendiği bildirildi.Milli futbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.Orkun Kökçü ne kadar süre sahalardan uzak kalır?Orkun Kökçü'nün, ayağındaki kısmi yırtık ve topuk bölgesindeki travmatik hasar nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.Beşiktaş'ın fikstürü nedir?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/besiktas-hoffenheim-deplasmaninda-3-2-kazandi-1109587675.html

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orkun kökçü, i̇stanbul, beşiktaş, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu