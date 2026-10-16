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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/benzin-fiyatlarinda-indirim-iddiasi-80-liranin-altina-inecek-mi-1109596962.html
Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?
Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirim olması halinde benzin fiyatlarının 80 liranın altına ineceği öngörülüyor. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T11:05+0300
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ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
benzinci
indirim
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Benzin fiyatlarında indirim beklentisi var. Sektör kaynakları indirimin litre başına 5.65 TL uygulanması halinde, benzin fiyatlarının litre başına 80 liranın altına gerilemesini öngörüyor. Benzinin litre fiyatında büyük indirim gelecek iddiasıEkonomim'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 5.65 lira indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, indirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78.15 TL’ye, Ankara’da 79.15 TL’ye ve İzmir’de 79.45 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.
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benzin, benzin fiyatları, benzinci, indirim
benzin, benzin fiyatları, benzinci, indirim

Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?

11:05 16.10.2026
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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Benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirim olması halinde benzin fiyatlarının 80 liranın altına ineceği öngörülüyor.
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi var. Sektör kaynakları indirimin litre başına 5.65 TL uygulanması halinde, benzin fiyatlarının litre başına 80 liranın altına gerilemesini öngörüyor.

Benzinin litre fiyatında büyük indirim gelecek iddiası

Ekonomim'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 5.65 lira indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, indirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78.15 TL’ye, Ankara’da 79.15 TL’ye ve İzmir’de 79.45 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.
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