https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/benzin-fiyatlarinda-indirim-iddiasi-80-liranin-altina-inecek-mi-1109596962.html
Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?
Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirim olması halinde benzin fiyatlarının 80 liranın altına ineceği öngörülüyor. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T11:05+0300
2026-10-16T11:05+0300
2026-10-16T11:05+0300
ekonomi̇
benzin
benzin fiyatları
benzinci
indirim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f77718049a004d81280ea59779ef994e.jpg
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi var. Sektör kaynakları indirimin litre başına 5.65 TL uygulanması halinde, benzin fiyatlarının litre başına 80 liranın altına gerilemesini öngörüyor. Benzinin litre fiyatında büyük indirim gelecek iddiasıEkonomim'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 5.65 lira indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, indirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78.15 TL’ye, Ankara’da 79.15 TL’ye ve İzmir’de 79.45 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bitcoin-82-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-endisesi-buyuyor-1109557529.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/02/1088689514_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9d401deb1e1841f7ebcdb82791519c28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzin, benzin fiyatları, benzinci, indirim
benzin, benzin fiyatları, benzinci, indirim
Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirim olması halinde benzin fiyatlarının 80 liranın altına ineceği öngörülüyor.
Benzin fiyatlarında indirim beklentisi var. Sektör kaynakları indirimin litre başına 5.65 TL uygulanması halinde, benzin fiyatlarının litre başına 80 liranın altına gerilemesini öngörüyor.
Benzinin litre fiyatında büyük indirim gelecek iddiası
Ekonomim'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 5.65 lira indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, indirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78.15 TL’ye, Ankara’da 79.15 TL’ye ve İzmir’de 79.45 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.