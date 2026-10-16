https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/benzin-fiyatlarinda-indirim-iddiasi-80-liranin-altina-inecek-mi-1109596962.html

Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?

Benzin fiyatlarında indirim iddiası: 80 liranın altına inecek mi?

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarında indirim beklentisi yeniden gündeme geldi. İndirim olması halinde benzin fiyatlarının 80 liranın altına ineceği öngörülüyor. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T11:05+0300

2026-10-16T11:05+0300

2026-10-16T11:05+0300

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Benzin fiyatlarında indirim beklentisi var. Sektör kaynakları indirimin litre başına 5.65 TL uygulanması halinde, benzin fiyatlarının litre başına 80 liranın altına gerilemesini öngörüyor. Benzinin litre fiyatında büyük indirim gelecek iddiasıEkonomim'in haberine göre, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Benzinin litre fiyatında 5.65 lira indirim yapılacağı iddiası gündeme gelirken, indirim yapılırsa benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 78.15 TL’ye, Ankara’da 79.15 TL’ye ve İzmir’de 79.45 TL’ye düşeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bitcoin-82-bin-dolarin-altina-geriledi-fed-endisesi-buyuyor-1109557529.html

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