https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bazi-kurumlarda-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1109588427.html

Bazı kurumlarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurumlarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler Tarım ve Orman... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T01:47+0300

2026-10-16T01:47+0300

2026-10-16T01:47+0300

türki̇ye

devlet su i̇şleri (dsi̇)

ticaret bakanlığı

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kamudaki birçok kuruma yönelik yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre yapılan atamalar ve görev değişiklikleri şu şekilde:Tarım ve hayvancılık kurumlarında değişiklikDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz'un ve 9. Bölge Müdürlüğü'ne Ömer Açıkgöz'ün ataması gerçekleştirildi.Ticaret Bakanlığı bünyesindeki atamalarDHMİ yönetiminde yeni görevlendirmelerSöz konusu atama kararları, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/hazine-ve-maliye-bakanligina-yeni-atama-bekir-bayrakdar-bakan-yardimcisi-oldu-1109587897.html

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devlet su i̇şleri (dsi̇), ticaret bakanlığı, atama