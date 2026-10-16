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Bazı kurumlarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurumlarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler Tarım ve Orman... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kamudaki birçok kuruma yönelik yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre yapılan atamalar ve görev değişiklikleri şu şekilde:Tarım ve hayvancılık kurumlarında değişiklikDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz'un ve 9. Bölge Müdürlüğü'ne Ömer Açıkgöz'ün ataması gerçekleştirildi.Ticaret Bakanlığı bünyesindeki atamalarDHMİ yönetiminde yeni görevlendirmelerSöz konusu atama kararları, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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devlet su i̇şleri (dsi̇), ticaret bakanlığı, atama
devlet su i̇şleri (dsi̇), ticaret bakanlığı, atama

Bazı kurumlarda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

01:47 16.10.2026
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarRecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikler Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı müdürlükleri kapsıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kamudaki birçok kuruma yönelik yeni atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre yapılan atamalar ve görev değişiklikleri şu şekilde:

Tarım ve hayvancılık kurumlarında değişiklik

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM): Yönetim Kurulu Üyesi Yener Yıldırım görevden alındı. Yıldırım'dan boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak üzere Göktuğ Bağlı atandı.
Et ve Süt Kurumu (ESK): Genel Müdürlük bünyesinde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Kutluhan Taşkın getirildi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 6. Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz'un ve 9. Bölge Müdürlüğü'ne Ömer Açıkgöz'ün ataması gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki atamalar

İthalat Genel Müdürlüğü: Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tuba Hatipoğlu atandı.
Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü: Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı koltuğuna Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş getirildi.

DHMİ yönetiminde yeni görevlendirmeler

Yönetim Kurulu Üyeliği: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde açık olan yönetim kurulu üyeliğine Selami Yapıcı getirildi.
Genel Müdür Yardımcılığı: DHMİ bünyesinde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Ertuğrul Karatay'ın ataması gerçekleştirildi.
Söz konusu atama kararları, yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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