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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/baraj-doluluk-oranlarinda-son-durum-ne-son--yagislarla-artti-iski-verileri-acikladi-1109596128.html
Baraj doluluk oranlarında son durum ne? Son yağışlarla arttı, İSKİ verileri açıkladı
Baraj doluluk oranlarında son durum ne? Son yağışlarla arttı, İSKİ verileri açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da 13-14 Ekim'de etkili olan sağanak, baraj doluluk oranlarını iki günde 9,96 puan artırdı. En yüksek doluluk Elmalı'da yüzde 92,12, en düşük... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T11:00+0300
2026-10-16T11:00+0300
türki̇ye
baraj
baraj doluluk
i̇stanbul
elmalı
elmalı barajı
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
terkos barajı
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İSKİ'nin güncel verilerine göre, İstanbul'da 13 Ekim akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini artıran sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı.Kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı iki günde 9,96 puan arttı.14 Ekim'de yüzde 38,06 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 16 Ekim itibarıyla yüzde 48,02'ye ulaştı.Böylece son yağışların ardından İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 48 seviyesini geçti.İstanbul barajlarında son durum: Hangi barajda ne kadar su var?İSKİ'nin 16 Ekim tarihli verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:En yüksek doluluk Elmalı'da, en düşük Pabuçdere'deİstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 92,12 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.Elmalı'yı yüzde 78,33 ile Istrancalar, yüzde 75,02 ile Darlık ve yüzde 73,47 ile Alibey Barajı izledi.Buna karşılık Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,56, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,18 seviyesinde kaldı.Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 29,85, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 30,29 ve Terkos Barajı'nda yüzde 36,04 doluluk kaydedildi.Veriler, son yağışların ardından ortalama doluluk oranı yükselse de barajlar arasındaki su seviyelerinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.İstanbul barajlarında 416,74 milyon metreküp su bulunuyorİSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak kaydedildi.Bu tesislerde bulunan toplam su miktarı ise 16 Ekim itibarıyla 416,74 milyon metreküp oldu.Barajlara yılbaşından bu yana düşen toplam yağış miktarı da metrekare başına 843,39 kilogram olarak ölçüldü.Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul'a ne kadar su alındı?İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması kapsamında Melen ve Yeşilçay sistemlerinden alınan su miktarları da açıklandı.İSKİ verilerine göre bu yıl:Her iki kaynaktan alınan toplam su miktarı 569,22 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl İstanbul'a verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.İstanbul'da günlük su tüketimi ne kadar?İstanbul'un günlük su tüketimi, 15 Ekim itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.Kentte baraj doluluk oranlarının yükselmesiyle birlikte, günlük tüketim ve mevcut su miktarına ilişkin veriler de İSKİ istatistiklerinde yer aldı.İstanbul barajlarının son 10 yıldaki doluluk oranlarıİSKİ istatistiklerine göre, İstanbul barajlarının 16 Ekim tarihindeki ortalama doluluk oranları yıllara göre şöyle gerçekleşti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html
türki̇ye
i̇stanbul
elmalı
elmalı barajı
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baraj, baraj doluluk, i̇stanbul, elmalı , elmalı barajı, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), terkos barajı
baraj, baraj doluluk, i̇stanbul, elmalı , elmalı barajı, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), terkos barajı

Baraj doluluk oranlarında son durum ne? Son yağışlarla arttı, İSKİ verileri açıkladı

11:00 16.10.2026
© AAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AA
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İstanbul'da 13-14 Ekim'de etkili olan sağanak, baraj doluluk oranlarını iki günde 9,96 puan artırdı. En yüksek doluluk Elmalı'da yüzde 92,12, en düşük Pabuçdere'de yüzde 3,56 ölçüldü.
İSKİ'nin güncel verilerine göre, İstanbul'da 13 Ekim akşam saatlerinde başlayan ve 14 Ekim'de etkisini artıran sağanak yağışlar, barajlardaki su seviyesinin yükselmesini sağladı.
Kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı iki günde 9,96 puan arttı.
14 Ekim'de yüzde 38,06 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 16 Ekim itibarıyla yüzde 48,02'ye ulaştı.
Böylece son yağışların ardından İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 48 seviyesini geçti.

İstanbul barajlarında son durum: Hangi barajda ne kadar su var?

İSKİ'nin 16 Ekim tarihli verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranları şöyle:
Istrancalar Barajı: Yüzde 78,33
Terkos Barajı: Yüzde 36,04
Sazlıdere Barajı: Yüzde 30,29
Alibey Barajı: Yüzde 73,47
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 29,85
Ömerli Barajı: Yüzde 66,17
Darlık Barajı: Yüzde 75,02
Elmalı Barajı: Yüzde 92,12
Pabuçdere Barajı: Yüzde 3,56
Kazandere Barajı: Yüzde 8,18

En yüksek doluluk Elmalı'da, en düşük Pabuçdere'de

İstanbul barajları arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 92,12 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.
Elmalı'yı yüzde 78,33 ile Istrancalar, yüzde 75,02 ile Darlık ve yüzde 73,47 ile Alibey Barajı izledi.
Buna karşılık Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,56, Kazandere Barajı'nda ise yüzde 8,18 seviyesinde kaldı.
Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 29,85, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 30,29 ve Terkos Barajı'nda yüzde 36,04 doluluk kaydedildi.
Veriler, son yağışların ardından ortalama doluluk oranı yükselse de barajlar arasındaki su seviyelerinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

İstanbul barajlarında 416,74 milyon metreküp su bulunuyor

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam su biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak kaydedildi.
Bu tesislerde bulunan toplam su miktarı ise 16 Ekim itibarıyla 416,74 milyon metreküp oldu.
Barajlara yılbaşından bu yana düşen toplam yağış miktarı da metrekare başına 843,39 kilogram olarak ölçüldü.

Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul'a ne kadar su alındı?

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması kapsamında Melen ve Yeşilçay sistemlerinden alınan su miktarları da açıklandı.
İSKİ verilerine göre bu yıl:
Melen'den: 449,05 milyon metreküp
Yeşilçay'dan: 120,18 milyon metreküp su alındı.
Her iki kaynaktan alınan toplam su miktarı 569,22 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl İstanbul'a verilen su miktarı ise 911 milyon 77 bin metreküp olarak hesaplandı.

İstanbul'da günlük su tüketimi ne kadar?

İstanbul'un günlük su tüketimi, 15 Ekim itibarıyla 3 milyon 167 bin metreküp olarak ölçüldü.
Kentte baraj doluluk oranlarının yükselmesiyle birlikte, günlük tüketim ve mevcut su miktarına ilişkin veriler de İSKİ istatistiklerinde yer aldı.

İstanbul barajlarının son 10 yıldaki doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, İstanbul barajlarının 16 Ekim tarihindeki ortalama doluluk oranları yıllara göre şöyle gerçekleşti:
2016: Yüzde 41,62
2017: Yüzde 52,95
2018: Yüzde 53,81
2019: Yüzde 45,57
2020: Yüzde 32,96
2021: Yüzde 47,53
2022: Yüzde 44,45
2023: Yüzde 21,49
2024: Yüzde 34,53
2025: Yüzde 24,75
2026: Yüzde 48,02
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