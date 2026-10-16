https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/bakanlik-acikladi-camasir-kurutma-makinelerinin-etiketleri-guncellenecek-1109594509.html

Bakanlık açıkladı: Çamaşır kurutma makinelerinin etiketleri güncellenecek

Bakanlık açıkladı: Çamaşır kurutma makinelerinin etiketleri güncellenecek

Sputnik Türkiye

Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketlerine "onarılabilirlik sınıfı" eklenecek. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T10:00+0300

2026-10-16T10:00+0300

2026-10-16T10:00+0300

türki̇ye

çamaşır kurutma makinesi

sanayi ve teknoloji bakanlığı

sınıf

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan, "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ, ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin piyasaya arz edilmesi veya hizmete sunulmasıyla ilgili etiketleme ve ilave ürün bilgisi sağlama gerekliliklerini belirliyor.Yeni düzenlemeyle çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketlerine ve ürün bilgi formlarına "onarılabilirlik bilgileri" ve "onarılabilirlik sınıfı" dahil edilecek.Kurutma makineleri için sökme derinliği, gerekli alet türü, bağlantı elemanlarının yapısı ve onarım bilgilerine erişim gibi kriterler dikkate alınarak bir "onarılabilirlik endeksi" hesaplanacak.Cihazlar bu endeks puanına göre "A" (en onarılabilir) ile "E" (en az onarılabilir) arasında sınıflandırılacak ve bu bilgi etiketlerde özel bir simge (anahtar ve tornavida piktogramı) ile tüketicinin görebileceği şekilde yer alacak.Tedarikçiler, onarılabilirlik bilgilerini içeren yeni formatlı enerji etiketlerini ve ürün bilgi formlarını 1 Ocak 2027'den itibaren zorunlu olarak sunacak. İsteyen üretici ve tedarikçiler ise bu tarihe kadar olan geçiş sürecinde yeni etiket sistemine gönüllü olarak geçebilecek.Etiketlerde ayrıca QR kod, enerji verimlilik sınıfı (A-G), yıllık ağırlıklı enerji tüketimi, ses seviyesi ve yoğuşma verimliliği gibi temel parametreler yer almaya devam edecek.Kurutma makinelerinin "çevreye duyarlı tasarım" kuralları güncellendiÖte yandan, Bakanlığın "Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Tebliğ kapsamında, cihazların enerji tüketim modları ile tamir süreçlerine ilişkin temel tanımlamalar detaylandırıldı.Bu çerçevede "hazırda bekleme konumu", "kapalı konum", "aktif mod" ve "ana işlev" kavramları yeniden tanımlandı.Tebliğde, kurutma makinelerinin performans ve enerji tüketim hesaplamalarına ilişkin yöntemlerde de revizyona gidildi.

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çamaşır kurutma makinesi, sanayi ve teknoloji bakanlığı, sınıf