https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/resmi-gazetede-yayimlandi-2-ilac-sgk-geri-odeme-kapsamina-alindi-1109227743.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: 2 ilaç SGK geri ödeme kapsamına alındı

Resmi Gazete’de yayımlandı: 2 ilaç SGK geri ödeme kapsamına alındı

Sputnik Türkiye

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yeni düzenlemeye gidildi. Bakan Vedat Işıkhan, erken evre meme kanseri ile göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir... 02.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-02T10:43+0300

2026-10-02T10:43+0300

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan geri ödeme kapsamında yeni düzenlemeler yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken evre meme kanseri ile göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan 2 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.Düzenlemeyle ayrıca yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemler geri ödeme kapsamına alınırken, organ nakli bekleyen hastalara yönelik organ koruma protokolleri konusunda da değişikliğe gidildi.SGK Sağlık Uygulama Tebliği değişti“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayımlandı.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.Erken evre meme kanseri ilacı geri ödeme kapsamındaYeni düzenleme kapsamında erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir ilaç geri ödeme listesine dahil edildi.Bunun yanı sıra göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir ilaç da kapsama alındı. Böylece açıklamaya göre toplam 2 ilaç için geri ödeme imkanı getirildi.Yenidoğan ve çocuk hastalar için yeni düzenlemeDüzenlemeler ilaçlarla sınırlı kalmadı. Yenidoğan ve çocuk hastalarda ileri teknolojiyle gerçekleştirilen cerrahi işlemler de geri ödeme kapsamına alındı.Organ nakli bekleyen hastalar için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeler de hayata geçirildi.Bakan Işıkhan ayrıntıları açıkladıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/ilk-kez-iliskilendirildi-kronik-yorgunlugunuzun-nedeni-uzun-kovid-mi--1109167305.html

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