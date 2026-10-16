https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/avukatim-diyen-beyaz-sarayin-yeni-sozcusu-zacharianin-sinavi-gecemedigi-ortaya-cikti-1109600667.html
'Avukatım' diyen Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'nın sınavı geçemediği ortaya çıktı
'Avukatım' diyen Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'nın sınavı geçemediği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, avukatlık sınavını geçemediğini doğrularken kendisini ‘avukat’ olarak tanıtmasının yanlış... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T12:26+0300
2026-10-16T12:26+0300
2026-10-16T12:27+0300
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The New York Times'ın 15 Ekim tarihli haberine göre, göreve başlamasının dördüncü gününde Real America's Voice kanalına konuk olan Zacharia, hukuk kariyerine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Zacharia, hakkında çıkan haberler üzerine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği baro sınavını geçemediğini kabul etti.Trump'ın da kendisini "avukat" olarak nitelendirdiği Zacharia, medya kuruluşlarında daha önce defalarca bu unvanı kullanmıştı. Ancak hukuk uzmanları, ABD'de avukatlık yapabilmek için ilgili eyalette gerekli ruhsata sahip olunması gerektiğine dikkat çekiyor.Zacharia, The New York Times'a verdiği kısa röportajda, Pepperdine Üniversitesi'nin eski başkanlarından birinin kendisine televizyonda avukat olarak tanıtılabileceğini söylediğini öne sürdü. Ancak üniversitenin 2011'deki başkanı Andrew K. Benton, kendisine böyle bir tavsiyede bulunan kişinin kendisi olmadığını belirtti. Trump'tan gelen telefonla göreve başladıZacharia, Posobiec'e verdiği röportajda Beyaz Saray Sözcülüğü görevine geliş sürecinin de oldukça hızlı ilerlediğini anlattı. Trump'ın kendisini geçen hafta çarşamba günü, küçük oğluyla balkabağı tarlasına gitmeye hazırlandığı sırada aradığını söyledi.ABD başkanıyla görüşmek üzere perşembe günü Washington'a uçtuğunu ve cuma günü görevi kabul ettiğini belirten Zacharia, ertesi gün Kaliforniya'ya dönerek eşyalarını topladığını aktardı. Pazartesi günü resmi tatil olmasına rağmen Trump'ın kendisinden Beyaz Saray'da bulunmasını istediğini ve göreve başladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/beyaz-sarayin-yeni-sozcusu-zachariadan-dil-surcmesi-baskanim-pardon-kocam-1109532755.html
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donald trump, abd, washington, the new york times (nyt), kaliforniya
'Avukatım' diyen Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü Zacharia'nın sınavı geçemediği ortaya çıktı
12:26 16.10.2026 (güncellendi: 12:27 16.10.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, avukatlık sınavını geçemediğini doğrularken kendisini ‘avukat’ olarak tanıtmasının yanlış olmadığını savundu. Trump yönetimine yakın yorumcu Jack Posobiec'e konuşan Zacharia, göreve geliş sürecini ve ilk basın toplantısına neden hazırlıksız yakalandığını da anlattı.
The New York Times'ın 15 Ekim tarihli haberine göre, göreve başlamasının dördüncü gününde Real America's Voice kanalına konuk olan Zacharia, hukuk kariyerine ilişkin tartışmalara yanıt verdi. Zacharia, hakkında çıkan haberler üzerine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra girdiği baro sınavını geçemediğini kabul etti.
Trump'ın da kendisini "avukat" olarak nitelendirdiği Zacharia, medya kuruluşlarında daha önce defalarca bu unvanı kullanmıştı. Ancak hukuk uzmanları, ABD'de avukatlık yapabilmek için ilgili eyalette gerekli ruhsata sahip olunması gerektiğine dikkat çekiyor.
Zacharia, The New York Times'a verdiği kısa röportajda, Pepperdine Üniversitesi'nin eski başkanlarından birinin kendisine televizyonda avukat olarak tanıtılabileceğini söylediğini öne sürdü. Ancak üniversitenin 2011'deki başkanı Andrew K. Benton, kendisine böyle bir tavsiyede bulunan kişinin kendisi olmadığını belirtti.
Trump'tan gelen telefonla göreve başladı
Zacharia, Posobiec'e verdiği röportajda Beyaz Saray Sözcülüğü görevine geliş sürecinin de oldukça hızlı ilerlediğini anlattı. Trump'ın kendisini geçen hafta çarşamba günü, küçük oğluyla balkabağı tarlasına gitmeye hazırlandığı sırada aradığını söyledi.
ABD başkanıyla görüşmek üzere perşembe günü Washington'a uçtuğunu ve cuma günü görevi kabul ettiğini belirten Zacharia, ertesi gün Kaliforniya'ya dönerek eşyalarını topladığını aktardı. Pazartesi günü resmi tatil olmasına rağmen Trump'ın kendisinden Beyaz Saray'da bulunmasını istediğini ve göreve başladığını söyledi.