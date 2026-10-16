https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ankarada-mevsimin-ilk-kari-dustu-1109605683.html
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü
Sputnik Türkiye
Ankara'da mevsimin ilk karı Işık Dağı'na yağdı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T14:32+0300
2026-10-16T14:32+0300
2026-10-16T14:32+0300
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Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü.Hava soğuduHava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentteki yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/boluda-kar-yagisi-ince-beyaz-ortu-ile-kaplandi-1109594200.html
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ankara
Ankara'da mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da mevsimin ilk karı Işık Dağı'na yağdı.
Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentteki yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.
Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.