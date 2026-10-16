https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/ankarada-mevsimin-ilk-kari-dustu-1109605683.html

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü

Ankara'da mevsimin ilk karı düştü

Sputnik Türkiye

Ankara'da mevsimin ilk karı Işık Dağı'na yağdı. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:32+0300

2026-10-16T14:32+0300

2026-10-16T14:32+0300

yaşam

ankara

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Soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren başkentte mevsimin ilk karı yüksek kesimlere düştü.Hava soğuduHava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentteki yüksek rakımlı bölgelerde kış havası hakim oldu.Kızılcahamam ilçesinde bulunan 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Işık Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.Kentin yüksek kesimlerinde yer yer sis etkili olurken şehir merkezinde ve alçak kesimlerde ise aralıklı sağanak görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/boluda-kar-yagisi-ince-beyaz-ortu-ile-kaplandi-1109594200.html

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