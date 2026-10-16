https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/akran-zorbaligi-15-yasindaki-cocugu-yatalak-birakmisti-5-yil-9-ay-hapis-cezasi-verildi-1109610394.html

Akran zorbalığı 15 yaşındaki çocuğu yatalak bırakmıştı: 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Akran zorbalığı 15 yaşındaki çocuğu yatalak bırakmıştı: 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de sınıf arkadaşını darp ederek ağır yaralayan 15 yaşındaki şüpheli hakkında mahkeme 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T14:53+0300

2026-10-16T14:53+0300

2026-10-16T14:53+0300

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akran zorbalığı

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Çanakkale Biga'da bir lisede çıkan kavgada sınıf arkadaşını darp ederek ağır yaralayan 15 yaşındaki tutuklu Y.Ç. hakkında mahkeme 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin kararı sonrasında Murat Duha Yıldız'ın annesi Çiğdem Yıldız, "Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum." derken baba Baba Hasan Yıldız da çocuğunun hakkını sonuna kadar aramaya devam edeceklerine belirterek, "Bu, yeterli bir ceza değildi. Çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz." diye konuştu.Mahkeme kararını açıkladıBiga Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu adli süreçteki çocuk Y.C, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu.Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Y.C. hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Duruşma sonrası Biga Adalet Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan çocuğun avukatı Şeyma Çimendere, verilen kararın takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği olduğunu söyledi. Kararın tatmin edici olmadığını savunan Çimendere, şöyle konuştu:"Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşaması var. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız."Anne ve babası karara isyan ettiAnne Çiğdem Yıldız Y.C'nin aldığı cezadan tatmin olmadıklarını belirterek, "Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum." dedi. Baba da çocuğunun hakkını sonuna kadar aramaya devam edeceklerine değinerek, "Bu, yeterli bir ceza değildi. Çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz." diye konuştu.Ne olmuştu?İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y., 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/akran-zorbaligi-yatalak-birakti-sinif-arkadasi-tarafindan-darp-edildi-1109508668.html

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