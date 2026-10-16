https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdden-tayvana-38-milyon-dolarlik-iha-destegi-1109589400.html

ABD'den Tayvan’a 38 milyon dolarlık İHA desteği

ABD'den Tayvan’a 38 milyon dolarlık İHA desteği

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanlığı, Tayvan’ın MQ-9B insansız hava araçlarına yönelik bakım ve lojistik destek hizmetleri için General Atomics Aeronautical Systems şirketiyle... 16.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-16T04:31+0300

2026-10-16T04:31+0300

2026-10-16T04:31+0300

dünya

abd

tayvan

mq-9b

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ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Tayvan’ın envanterindeki insansız hava araçlarının bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla General Atomics Aeronautical Systems şirketine 38 milyon 766 bin 471 dolarlık sözleşme verildiğini duyurdu.Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya eyaletinin Poway kentinde bulunan şirkete verilen sözleşmenin, Tayvan’a ait MQ-9B insansız hava araçları için bakım hizmetleri ile yüklenici lojistik desteğini kapsadığı belirtildi.Pentagon’un açıklamasına göre, projenin 31 Ağustos 2029 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.

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