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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdden-tayvana-38-milyon-dolarlik-iha-destegi-1109589400.html
ABD'den Tayvan’a 38 milyon dolarlık İHA desteği
ABD'den Tayvan’a 38 milyon dolarlık İHA desteği
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanlığı, Tayvan’ın MQ-9B insansız hava araçlarına yönelik bakım ve lojistik destek hizmetleri için General Atomics Aeronautical Systems şirketiyle... 16.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-16T04:31+0300
2026-10-16T04:31+0300
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ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Tayvan’ın envanterindeki insansız hava araçlarının bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla General Atomics Aeronautical Systems şirketine 38 milyon 766 bin 471 dolarlık sözleşme verildiğini duyurdu.Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya eyaletinin Poway kentinde bulunan şirkete verilen sözleşmenin, Tayvan’a ait MQ-9B insansız hava araçları için bakım hizmetleri ile yüklenici lojistik desteğini kapsadığı belirtildi.Pentagon’un açıklamasına göre, projenin 31 Ağustos 2029 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
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abd, tayvan, mq-9b
abd, tayvan, mq-9b

ABD'den Tayvan’a 38 milyon dolarlık İHA desteği

04:31 16.10.2026
© AP Photo / Massoud HossainiMQ-9
MQ-9 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© AP Photo / Massoud Hossaini
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ABD Savaş Bakanlığı, Tayvan’ın MQ-9B insansız hava araçlarına yönelik bakım ve lojistik destek hizmetleri için General Atomics Aeronautical Systems şirketiyle 38,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), Tayvan’ın envanterindeki insansız hava araçlarının bakım ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla General Atomics Aeronautical Systems şirketine 38 milyon 766 bin 471 dolarlık sözleşme verildiğini duyurdu.
Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya eyaletinin Poway kentinde bulunan şirkete verilen sözleşmenin, Tayvan’a ait MQ-9B insansız hava araçları için bakım hizmetleri ile yüklenici lojistik desteğini kapsadığı belirtildi.
Pentagon’un açıklamasına göre, projenin 31 Ağustos 2029 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
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