https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdde-teslimat-robotunun-onunu-kesen-kadin-gozaltina-alindi-1109611382.html
ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı
ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Philadelphia kentinde teslimat robotlarının insan iş gücünün yerini almasını protesto eden Carolyn Marvin, bir Uber teslimat robotunun önünü defalarca kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte detaylar...
2026-10-16T15:15+0300
2026-10-16T15:15+0300
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ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Center City bölgesinde, bir teslimat robotunun ilerlemesini engellediği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Olay, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.Yerel basından 6abc Action News'un haberine göre polis, Filbert Caddesi'nin 1200 numaralı bloğunda yaşanan olay üzerine bölgeye sevk edildi. Tanıkların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, Carolyn Marvin'in Uber'e ait bir teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini ve polislerin yolundan çekilmesi yönündeki uyarılarını dikkate almadığını belirtti.Marvin, kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.'İnsanların işlerini elinden alıyorlar'Action News'a konuşan Marvin, teslimat robotlarını insan kuryelerin işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi.Eylemlerini sürdürmeyi planladığını belirten Marvin, kaldırımda kamuya açık şekilde gösteri yapmanın ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ile güvence altına alınan ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html
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philadelphia, abd, uber, teslimat, robot, haberler
philadelphia, abd, uber, teslimat, robot, haberler
ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı
15:15 16.10.2026 (güncellendi: 15:21 16.10.2026)
Philadelphia kentinde teslimat robotlarının insan iş gücünün yerini almasını protesto eden Carolyn Marvin, bir Uber teslimat robotunun önünü defalarca kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla işlem yapılan kadın, eylemlerini anayasal protesto hakkı kapsamında değerlendirdiğini söyledi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Center City bölgesinde, bir teslimat robotunun ilerlemesini engellediği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Olay, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.
Yerel basından 6abc Action News'un haberine göre polis, Filbert Caddesi'nin 1200 numaralı bloğunda yaşanan olay üzerine bölgeye sevk edildi. Tanıkların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, Carolyn Marvin'in Uber'e ait bir teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini ve polislerin yolundan çekilmesi yönündeki uyarılarını dikkate almadığını belirtti.
Marvin, kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.
'İnsanların işlerini elinden alıyorlar'
Action News'a konuşan Marvin, teslimat robotlarını insan kuryelerin işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi.
Marvin, "İnsan teslimat çalışanlarının işlerini ellerinden aldıklarını biliyorum. Bu yüzden onları gördüğümde önlerinde durarak ilerlemelerini engelliyorum" dedi.
Eylemlerini sürdürmeyi planladığını belirten Marvin, kaldırımda kamuya açık şekilde gösteri yapmanın ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ile güvence altına alınan ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.