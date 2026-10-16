Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/abdde-teslimat-robotunun-onunu-kesen-kadin-gozaltina-alindi-1109611382.html
ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı
ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Philadelphia kentinde teslimat robotlarının insan iş gücünün yerini almasını protesto eden Carolyn Marvin, bir Uber teslimat robotunun önünü defalarca kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İşte detaylar...
2026-10-16T15:15+0300
2026-10-16T15:21+0300
yaşam
philadelphia
abd
uber
teslimat
robot
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109610844_0:16:252:157_1920x0_80_0_0_3ca0600860339c15d5f21f8fc57e742b.png
ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Center City bölgesinde, bir teslimat robotunun ilerlemesini engellediği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Olay, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.Yerel basından 6abc Action News'un haberine göre polis, Filbert Caddesi'nin 1200 numaralı bloğunda yaşanan olay üzerine bölgeye sevk edildi. Tanıkların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, Carolyn Marvin'in Uber'e ait bir teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini ve polislerin yolundan çekilmesi yönündeki uyarılarını dikkate almadığını belirtti.Marvin, kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.'İnsanların işlerini elinden alıyorlar'Action News'a konuşan Marvin, teslimat robotlarını insan kuryelerin işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi.Eylemlerini sürdürmeyi planladığını belirten Marvin, kaldırımda kamuya açık şekilde gösteri yapmanın ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ile güvence altına alınan ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/istanbulda-yagis-alarmi-meteoroloji-tarih-ve-saat-verdi-1109589938.html
philadelphia
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/10/1109610844_0:0:252:188_1920x0_80_0_0_6b8598502ba299f5e3a12d9ffe73d01c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
philadelphia, abd, uber, teslimat, robot, haberler
philadelphia, abd, uber, teslimat, robot, haberler

ABD'de teslimat robotunun önünü kesen kadın gözaltına alındı

15:15 16.10.2026 (güncellendi: 15:21 16.10.2026)
ABD'de teslimat robotunun yolunu kesen kadın gözaltına alındı
ABD'de teslimat robotunun yolunu kesen kadın gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
Abone ol
Philadelphia kentinde teslimat robotlarının insan iş gücünün yerini almasını protesto eden Carolyn Marvin, bir Uber teslimat robotunun önünü defalarca kestiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında kamu düzenini bozma suçlamasıyla işlem yapılan kadın, eylemlerini anayasal protesto hakkı kapsamında değerlendirdiğini söyledi.
ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Center City bölgesinde, bir teslimat robotunun ilerlemesini engellediği öne sürülen kadın gözaltına alındı. Olay, çevrede bulunan kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayıldı.
Yerel basından 6abc Action News'un haberine göre polis, Filbert Caddesi'nin 1200 numaralı bloğunda yaşanan olay üzerine bölgeye sevk edildi. Tanıkların ihbarı üzerine müdahale eden ekipler, Carolyn Marvin'in Uber'e ait bir teslimat robotunun önünü tekrar tekrar kestiğini ve polislerin yolundan çekilmesi yönündeki uyarılarını dikkate almadığını belirtti.
Marvin, kamu düzenini bozma suçlamasıyla gözaltına alındı.

'İnsanların işlerini elinden alıyorlar'

Action News'a konuşan Marvin, teslimat robotlarını insan kuryelerin işlerini ellerinden aldıkları gerekçesiyle protesto ettiğini söyledi.
Marvin, "İnsan teslimat çalışanlarının işlerini ellerinden aldıklarını biliyorum. Bu yüzden onları gördüğümde önlerinde durarak ilerlemelerini engelliyorum" dedi.
Eylemlerini sürdürmeyi planladığını belirten Marvin, kaldırımda kamuya açık şekilde gösteri yapmanın ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi ile güvence altına alınan ifade ve protesto özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'de hasar alan araçlar havadan görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
YAŞAM
İstanbul'da yağış alarmı: Meteoroloji tarih ve saat verdi
07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала