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'Meloni'ye Hayır' günü: Bu kez İtalya'da öğrenciler sokakları doldurdu
'Meloni'ye Hayır' günü: Bu kez İtalya'da öğrenciler sokakları doldurdu
Sputnik Türkiye
İtalya'nın birçok kentinde binlerce öğrenci, okullardaki koşulların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı.
2026-10-16T17:49+0300
2026-10-16T17:49+0300
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öğrenci
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İtalya'da öğrenciler, okullardaki eğitim koşullarını protesto etmek için başta başkent Roma olmak üzere Milano, Torino ve Verona gibi kentlerde gösteriler düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde öğrenciler sloganlar attı, pankartlar taşıdı.Roma'da Kolezyum'un önünden geçen göstericiler, okullara daha fazla öğretmen atanmasını, okul binaları ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesini talep etti. Öğretmenler ve okul çalışanları da ülke genelinde düzenlenen grevlere katıldı. Eğitim çalışanları ücretlerin artırılmasını ve güvencesiz istihdam koşullarının iyileştirilmesini istedi.Eğitim yasası da hedefteGösterilerde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin kabul ettiği yeni eğitim yasasına da tepki gösterildi. Düzenlemenin, gelecek eğitim yılından itibaren İtalyanca dil becerileri yetersiz olan yabancı öğrencilerin sayısını sınırlandırmayı öngördüğü belirtildi.Eylemciler, taleplerini Fransa'daki öğrenci protestolarıyla da ilişkilendirdi. Binlerce gösterici, eylül sonundan bu yana Fransa'da tekrarlanan eylemlere destek mesajları verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-ogrenci-protestolari-polise-ses-bombasi-kullanma-izni-verildi-1109605254.html
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fransa, milano, öğrenci, protesto, haberler

'Meloni'ye Hayır' günü: Bu kez İtalya'da öğrenciler sokakları doldurdu

17:49 16.10.2026
© Piero Cruciattiİtalya'da protestolar
İtalya'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
© Piero Cruciatti
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İtalya'nın birçok kentinde binlerce öğrenci, okullardaki koşulların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı. 'Meloni'ye Hayır Günü' adı verilen gösterilerde daha fazla öğretmen, daha iyi okul imkanları ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi istendi. Eylemlerde Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin yeni eğitim yasası da protesto edildi.
İtalya'da öğrenciler, okullardaki eğitim koşullarını protesto etmek için başta başkent Roma olmak üzere Milano, Torino ve Verona gibi kentlerde gösteriler düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde öğrenciler sloganlar attı, pankartlar taşıdı.
Roma'da Kolezyum'un önünden geçen göstericiler, okullara daha fazla öğretmen atanmasını, okul binaları ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesini talep etti.
Öğretmenler ve okul çalışanları da ülke genelinde düzenlenen grevlere katıldı. Eğitim çalışanları ücretlerin artırılmasını ve güvencesiz istihdam koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Eğitim yasası da hedefte

Gösterilerde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin kabul ettiği yeni eğitim yasasına da tepki gösterildi. Düzenlemenin, gelecek eğitim yılından itibaren İtalyanca dil becerileri yetersiz olan yabancı öğrencilerin sayısını sınırlandırmayı öngördüğü belirtildi.
© Piero Cruciattiİtalya'da protestolar
İtalya'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
İtalya'da protestolar
© Piero Cruciatti
Eylemciler, taleplerini Fransa'daki öğrenci protestolarıyla da ilişkilendirdi. Binlerce gösterici, eylül sonundan bu yana Fransa'da tekrarlanan eylemlere destek mesajları verdi.
Fransa'da öğrenci protestoları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
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