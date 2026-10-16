https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/-meloniye-hayir-gunu-bu-kez-italyada-ogrenciler-sokaklari-doldurdu-1109616481.html

'Meloni'ye Hayır' günü: Bu kez İtalya'da öğrenciler sokakları doldurdu

'Meloni'ye Hayır' günü: Bu kez İtalya'da öğrenciler sokakları doldurdu

Sputnik Türkiye

İtalya'nın birçok kentinde binlerce öğrenci, okullardaki koşulların iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı.

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

2026-10-16T17:49+0300

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İtalya'da öğrenciler, okullardaki eğitim koşullarını protesto etmek için başta başkent Roma olmak üzere Milano, Torino ve Verona gibi kentlerde gösteriler düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşlerde öğrenciler sloganlar attı, pankartlar taşıdı.Roma'da Kolezyum'un önünden geçen göstericiler, okullara daha fazla öğretmen atanmasını, okul binaları ve eğitim imkanlarının iyileştirilmesini talep etti. Öğretmenler ve okul çalışanları da ülke genelinde düzenlenen grevlere katıldı. Eğitim çalışanları ücretlerin artırılmasını ve güvencesiz istihdam koşullarının iyileştirilmesini istedi.Eğitim yasası da hedefteGösterilerde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümetinin kabul ettiği yeni eğitim yasasına da tepki gösterildi. Düzenlemenin, gelecek eğitim yılından itibaren İtalyanca dil becerileri yetersiz olan yabancı öğrencilerin sayısını sınırlandırmayı öngördüğü belirtildi.Eylemciler, taleplerini Fransa'daki öğrenci protestolarıyla da ilişkilendirdi. Binlerce gösterici, eylül sonundan bu yana Fransa'da tekrarlanan eylemlere destek mesajları verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/fransada-ogrenci-protestolari-polise-ses-bombasi-kullanma-izni-verildi-1109605254.html

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