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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/zonguldakta-heyelan-bir-apartman-tedbir-amaciyla-bosaltildi-bolgeye-giris-yasaklandi-1109587052.html
Zonguldak'ta heyelan: Bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı, bölgeye giriş yasaklandı
Zonguldak'ta heyelan: Bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı, bölgeye giriş yasaklandı
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç hasar gördü. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T23:38+0300
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zonguldak
afad
heyelan
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.Güvenlik şeridi çeken ekipler, bölgeye girilmesine izin vermiyor.'Deprem gibi bomba patlamış gibi'Bina sakinlerinden Emre Palabaş, çocuklarla salonda oturduğu sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-selde-araci-zarar-goren-herkesi-ilgilendiriyor-fiyatlar-ikiye-katlayabilir-1109573773.html
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zonguldak, afad, heyelan, toprak kayması
zonguldak, afad, heyelan, toprak kayması

Zonguldak'ta heyelan: Bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı, bölgeye giriş yasaklandı

23:38 15.10.2026
© AA / Gökhan YılmazZonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan toprak kaymasının ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA / Gökhan Yılmaz
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Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç hasar gördü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.
Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.
Güvenlik şeridi çeken ekipler, bölgeye girilmesine izin vermiyor.

'Deprem gibi bomba patlamış gibi'

Bina sakinlerinden Emre Palabaş, çocuklarla salonda oturduğu sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.
Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu" dedi.
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