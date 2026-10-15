https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/zonguldakta-heyelan-bir-apartman-tedbir-amaciyla-bosaltildi-bolgeye-giris-yasaklandi-1109587052.html

Zonguldak'ta heyelan: Bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı, bölgeye giriş yasaklandı

Zonguldak'ta heyelan: Bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı, bölgeye giriş yasaklandı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta heyelanın ardından bir apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Apartmanın çöken istinat duvarının altında kalan 2 araç hasar gördü. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T23:38+0300

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zonguldak

afad

heyelan

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi lojmanlar mevkisinde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı çöktü.İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.Mahallede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanı tedbir amacıyla boşalttı.Apartmanın istinat duvarının altında kalan park halindeki 2 araç ise hasar gördü.Güvenlik şeridi çeken ekipler, bölgeye girilmesine izin vermiyor.'Deprem gibi bomba patlamış gibi'Bina sakinlerinden Emre Palabaş, çocuklarla salonda oturduğu sırada ses duyduğunu, evin yıkılacağını zannettiklerini söyledi.Arabaların duvarın altında kaldığını belirten Palabaş, "Apartmanda şu an kimse kalmadı. Ev sallandı. Deprem, bomba patlamış gibi oldu" dedi.

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