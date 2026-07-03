https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rapor-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-pegasusu-arastiran-ap-uyesini-hedef-aldi-1106979123.html

Rapor: İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı, Pegasus'u araştıran AP üyesini hedef aldı

Rapor: İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı, Pegasus'u araştıran AP üyesini hedef aldı

Sputnik Türkiye

Kanada merkezli Citizen Lab'in raporuna göre, İsrail merkezli NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı, Avrupa Parlamentosu'nda Pegasus skandalını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T14:42+0300

2026-07-03T14:42+0300

2026-07-03T14:42+0300

dünya

pegasus

nso group

i̇srail

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103828548_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_18917080f3c976e2f69770c23b96dbeb.jpg

İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, Avrupa'da yasa dışı gözetim faaliyetlerini araştıran Avrupa Parlamentosu üyesini de hedef aldığı ortaya çıktı.Kanada'daki Toronto Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Citizen Lab tarafından yayımlanan rapora göre, eski Yunan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve gazeteci Stelios Kouloglou'nun cep telefonu, Pegasus casus yazılımıyla birden fazla kez ele geçirildi.Kouloglou, "Özel hayatınızın kötü niyetli kişiler tarafından izlendiğini fark ettiğinizde öfkeleniyorsunuz. Bu mesele yolsuzluk, adalet ve demokrasiyle doğrudan ilgili” dedi.Pegasus'u araştıran komisyondaydıKouloglou, Mart 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda kurulan PEGA Özel Komitesi'ne katılmıştı. Komite, Pegasus Project soruşturmasının ardından Avrupa Birliği'nde casus yazılımların hukuka aykırı kullanımını araştırmak amacıyla oluşturulmuştu.Pegasus Project kapsamında gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin çeşitli hükümetler tarafından Pegasus yazılımıyla izlendiği ortaya çıkarılmıştı. İsrail merkezli NSO Group ise Pegasus'un y"alnızca terör ve ağır suçlarla mücadele amacıyla" devlet kurumlarına satıldığını savunuyor.Citizen Lab'e göre Kouloglou'nun telefonu ilk kez 21 Ekim 2022'de ele geçirildi. Bu tarih, komitenin ilk raporunun hazırlandığı ve çalışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldi.Pegasus casus yazılımı nedir?İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk, Şubat 2024'te selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini ‘Pegasus’ casus yazılımını yasadışı şekilde kullanmakla itham etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/en-dusuk-emekli-maasi-aciklandi-kanun-teklifi-meclise-sunuldu-1106969677.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pegasus, nso group, i̇srail, haberler