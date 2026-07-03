https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/rapor-israil-menseli-pegasus-casus-yazilimi-pegasusu-arastiran-ap-uyesini-hedef-aldi-1106979123.html
Rapor: İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı, Pegasus'u araştıran AP üyesini hedef aldı
Rapor: İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı, Pegasus'u araştıran AP üyesini hedef aldı
Sputnik Türkiye
Kanada merkezli Citizen Lab'in raporuna göre, İsrail merkezli NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı, Avrupa Parlamentosu'nda Pegasus skandalını... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T14:42+0300
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İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, Avrupa'da yasa dışı gözetim faaliyetlerini araştıran Avrupa Parlamentosu üyesini de hedef aldığı ortaya çıktı.Kanada'daki Toronto Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Citizen Lab tarafından yayımlanan rapora göre, eski Yunan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve gazeteci Stelios Kouloglou'nun cep telefonu, Pegasus casus yazılımıyla birden fazla kez ele geçirildi.Kouloglou, "Özel hayatınızın kötü niyetli kişiler tarafından izlendiğini fark ettiğinizde öfkeleniyorsunuz. Bu mesele yolsuzluk, adalet ve demokrasiyle doğrudan ilgili” dedi.Pegasus'u araştıran komisyondaydıKouloglou, Mart 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda kurulan PEGA Özel Komitesi'ne katılmıştı. Komite, Pegasus Project soruşturmasının ardından Avrupa Birliği'nde casus yazılımların hukuka aykırı kullanımını araştırmak amacıyla oluşturulmuştu.Pegasus Project kapsamında gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin çeşitli hükümetler tarafından Pegasus yazılımıyla izlendiği ortaya çıkarılmıştı. İsrail merkezli NSO Group ise Pegasus'un y"alnızca terör ve ağır suçlarla mücadele amacıyla" devlet kurumlarına satıldığını savunuyor.Citizen Lab'e göre Kouloglou'nun telefonu ilk kez 21 Ekim 2022'de ele geçirildi. Bu tarih, komitenin ilk raporunun hazırlandığı ve çalışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldi.Pegasus casus yazılımı nedir?İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.Polonya Başbakanı Donald Tusk, Şubat 2024'te selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini ‘Pegasus’ casus yazılımını yasadışı şekilde kullanmakla itham etmişti.
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pegasus, nso group, i̇srail, haberler
pegasus, nso group, i̇srail, haberler
Rapor: İsrail menşeli Pegasus casus yazılımı, Pegasus'u araştıran AP üyesini hedef aldı
Kanada merkezli Citizen Lab'in raporuna göre, İsrail merkezli NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımı, Avrupa Parlamentosu'nda Pegasus skandalını araştıran dönemin Yunan milletvekili Stelios Kouloglou'nun telefonuna en az üç kez sızdı. Araştırmacılar saldırının hangi devlet tarafından gerçekleştirildiğini belirleyemedi.
İsrail merkezli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, Avrupa'da yasa dışı gözetim faaliyetlerini araştıran Avrupa Parlamentosu üyesini de hedef aldığı ortaya çıktı.
Kanada'daki Toronto Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Citizen Lab tarafından yayımlanan rapora göre, eski Yunan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve gazeteci Stelios Kouloglou'nun cep telefonu, Pegasus casus yazılımıyla birden fazla kez ele geçirildi.
Kouloglou, "Özel hayatınızın kötü niyetli kişiler tarafından izlendiğini fark ettiğinizde öfkeleniyorsunuz. Bu mesele yolsuzluk, adalet ve demokrasiyle doğrudan ilgili” dedi.
Pegasus'u araştıran komisyondaydı
Kouloglou, Mart 2022'de Avrupa Parlamentosu'nda kurulan PEGA Özel Komitesi'ne katılmıştı. Komite, Pegasus Project soruşturmasının ardından Avrupa Birliği'nde casus yazılımların hukuka aykırı kullanımını araştırmak amacıyla oluşturulmuştu.
Pegasus Project kapsamında gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler ve sivil toplum temsilcilerinin çeşitli hükümetler tarafından Pegasus yazılımıyla izlendiği ortaya çıkarılmıştı. İsrail merkezli NSO Group ise Pegasus'un y"alnızca terör ve ağır suçlarla mücadele amacıyla" devlet kurumlarına satıldığını savunuyor.
Citizen Lab'e göre Kouloglou'nun telefonu ilk kez 21 Ekim 2022'de ele geçirildi. Bu tarih, komitenin ilk raporunun hazırlandığı ve çalışmaların yoğunlaştığı döneme denk geldi.
Pegasus casus yazılımı nedir?
İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Şubat 2024'te selefi Mateusz Morawiecki dönemindeki hükümet yetkililerini ‘Pegasus’ casus yazılımını yasadışı şekilde kullanmakla itham etmişti.