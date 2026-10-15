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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yunanistanda-nufusu-azalan-bolgelere-tasinan-hanelere-10-bin-euro-destek-verilecek-1109574483.html
Yunanistan'da nüfusu azalan bölgelere taşınan hanelere 10 bin euro destek verilecek
Yunanistan'da nüfusu azalan bölgelere taşınan hanelere 10 bin euro destek verilecek
Sputnik Türkiye
Yunanistan yönetimi, nüfus kaybıyla mücadele kapsamında kırsal bölgelere yerleşmeyi teşvik eden mali destek programını genişletti. İşte detaylar...
2026-10-15T14:58+0300
2026-10-15T14:58+0300
dünya
yunanistan
nüfus
euro
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen Nüfus Geliştirme Programı'nın yeni bölgelerde de uygulanacağını açıkladı.Buna göre Drama, Florina, Kılkış, Serez, Pella, Kesriye, Kozani, Grevena, Yanya ve Tesprotya da destek kapsamına alındı. Program daha önce Meriç ilindeki Sofulu, Dimetoka ve Kumçiftliği belediyelerinde uygulanıyordu.5 bin euro peşin, 5 bin’i 1 yıl yaşayıncaHane başına 10 bin euro olarak belirlenen yardımın yarısı, başvurunun kabul edilmesiyle peşin ödenecek. Kalan 5 bin euro ise hak sahiplerinin ilgili bölgede en az bir yıl boyunca daimi ikamet ettiğini belgelemesinin ardından verilecek.Marinakis, taşınma giderlerinin karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla ilk ödemenin avans olarak yapılmasına imkan tanındığını belirtti. Programa katılmak isteyen hanelerin asıl ikametgahlarını belirlenen bölgelere taşıması gerekiyor. Yerleşilecek konutun başvuru sahibine ait olması şartı aranmazken kiralık veya ikinci dereceye kadar bir akraba tarafından kullanımına tahsis edilmiş konutlar da kabul ediliyor.Yunanistan'da nüfusu azalan bölgelerin yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen program, mali teşviklerle yeni yerleşimleri desteklemeyi hedefliyor.
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yunanistan, nüfus, euro, teşvik, haberler
yunanistan, nüfus, euro, teşvik, haberler

Yunanistan'da nüfusu azalan bölgelere taşınan hanelere 10 bin euro destek verilecek

14:58 15.10.2026
© AA / Recep BilekAtina
Atina - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA / Recep Bilek
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Yunanistan yönetimi, nüfus kaybıyla mücadele kapsamında kırsal bölgelere yerleşmeyi teşvik eden mali destek programını genişletti. Belirlenen bölgelere taşınarak daimi ikametgahını buraya alacak hanelere sağlanan 10 bin euroluk desteğin kapsamına 10 yeni bölge daha dahil edildi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, Sosyal Uyum ve Aile Bakanlığı tarafından yürütülen Nüfus Geliştirme Programı'nın yeni bölgelerde de uygulanacağını açıkladı.
Buna göre Drama, Florina, Kılkış, Serez, Pella, Kesriye, Kozani, Grevena, Yanya ve Tesprotya da destek kapsamına alındı. Program daha önce Meriç ilindeki Sofulu, Dimetoka ve Kumçiftliği belediyelerinde uygulanıyordu.

5 bin euro peşin, 5 bin’i 1 yıl yaşayınca

Hane başına 10 bin euro olarak belirlenen yardımın yarısı, başvurunun kabul edilmesiyle peşin ödenecek. Kalan 5 bin euro ise hak sahiplerinin ilgili bölgede en az bir yıl boyunca daimi ikamet ettiğini belgelemesinin ardından verilecek.
Marinakis, taşınma giderlerinin karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla ilk ödemenin avans olarak yapılmasına imkan tanındığını belirtti. Programa katılmak isteyen hanelerin asıl ikametgahlarını belirlenen bölgelere taşıması gerekiyor. Yerleşilecek konutun başvuru sahibine ait olması şartı aranmazken kiralık veya ikinci dereceye kadar bir akraba tarafından kullanımına tahsis edilmiş konutlar da kabul ediliyor.
Yunanistan'da nüfusu azalan bölgelerin yeniden canlandırılması amacıyla yürütülen program, mali teşviklerle yeni yerleşimleri desteklemeyi hedefliyor.
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