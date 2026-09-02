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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/kuresel-nufus-yaslaniyor-2060ta-her-5-kisiden-biri-65-yas-ustu-olacak-1108431555.html
Küresel nüfus yaşlanıyor: 2060'ta her 5 kişiden biri 65 yaş üstü olacak
Küresel nüfus yaşlanıyor: 2060'ta her 5 kişiden biri 65 yaş üstü olacak
Sputnik Türkiye
ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı "Yaşlanan Dünya: 2025" raporuna göre, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin dünya nüfusundaki payının 2025'teki yüzde 10.5 seviyesinden 2060'ta yüzde 19.6'ya yükselmesi bekleniyor.
2026-09-02T13:00+0300
2026-09-02T13:19+0300
dünya
nüfus
dünya
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Rapora göre, nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020-2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfustaki payı, 5 yaş ve altındaki çocukların payını ilk kez geride bıraktı.2060'ta en yaşlı ülke Güney Kore olacakJaponya, 2025 itibarıyla nüfusunun yüzde 29.7'si 65 yaş ve üzerinde olan dünyanın en yaşlı ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak bu sıralamanın önümüzdeki yıllarda değişmesi bekleniyor.Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki kişilerin nüfusa oranı 2060'ta yüzde 41'e ulaşacak. Böylece Güney Kore'nin dünyanın en yaşlı ülkesi olması öngörülüyor.ABD'de ise 2025'te nüfusun yüzde 18.9'u 65 yaş ve üzerinde. Bu oranın 2060'ta yüzde 23.4'e yükselmesi bekleniyor. ABD, 2025'te 227 ülke ve bölge arasında nüfusu en yaşlı 48. ülke olurken, diğer ülkelerin daha hızlı yaşlanması nedeniyle 2060'ta 110. sıraya gerileyecek.Avrupa hala en yaşlı bölgeAvrupa, yüzde 21'lik oranla halen dünyanın en yaşlı bölgesi. Bu oranın 2060'ta yüzde 30.8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında Afrika Avrupa'yı geride bırakacak. Afrika'da 2060'ta 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 249 milyona ulaşması beklenirken, Avrupa'da bu sayının 214 milyon olacağı öngörülüyor.Raporda, düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmelerin küresel yaşlanmayı hızlandırdığı belirtildi.Sağlık oranı artmığyorYaşam beklentisinin sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artması da dikkat çekti. Rapora göre bu durum, insanların daha uzun yaşamasına rağmen yaşamlarının daha küçük bir bölümünü sağlıklı geçirmesi anlamına geliyor.ABD'de 2016-2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 73'ünün iki veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindeki kişiler arasındaki en önemli beş ölüm nedeninden biri oldu.OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın ortalama yüzde 2.6'sı kadar artacağı, kamu gelirlerindeki artışın ise yüzde 1.3'te kalacağı tahmin ediliyor.Raporda ayrıca yaşlıların uzun süreli bakımında aile üyeleri ve arkadaşların sağladığı ücretsiz bakımın dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi.
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nüfus, dünya
nüfus, dünya

Küresel nüfus yaşlanıyor: 2060'ta her 5 kişiden biri 65 yaş üstü olacak

13:00 02.09.2026 (güncellendi: 13:19 02.09.2026)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNüfus (Temsili Görsel)
Nüfus (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayımladığı "Yaşlanan Dünya: 2025" raporuna göre, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin dünya nüfusundaki payının 2025'teki yüzde 10.5 seviyesinden 2060'ta yüzde 19.6'ya yükselmesi bekleniyor.
Rapora göre, nüfusun yaşlanma hızı tarihte daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. 2020-2025 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun toplam nüfustaki payı, 5 yaş ve altındaki çocukların payını ilk kez geride bıraktı.

2060'ta en yaşlı ülke Güney Kore olacak

Japonya, 2025 itibarıyla nüfusunun yüzde 29.7'si 65 yaş ve üzerinde olan dünyanın en yaşlı ülkesi konumunda bulunuyor. Ancak bu sıralamanın önümüzdeki yıllarda değişmesi bekleniyor.
Rapora göre Güney Kore'de 65 yaş ve üzerindeki kişilerin nüfusa oranı 2060'ta yüzde 41'e ulaşacak. Böylece Güney Kore'nin dünyanın en yaşlı ülkesi olması öngörülüyor.
ABD'de ise 2025'te nüfusun yüzde 18.9'u 65 yaş ve üzerinde. Bu oranın 2060'ta yüzde 23.4'e yükselmesi bekleniyor. ABD, 2025'te 227 ülke ve bölge arasında nüfusu en yaşlı 48. ülke olurken, diğer ülkelerin daha hızlı yaşlanması nedeniyle 2060'ta 110. sıraya gerileyecek.

Avrupa hala en yaşlı bölge

Avrupa, yüzde 21'lik oranla halen dünyanın en yaşlı bölgesi. Bu oranın 2060'ta yüzde 30.8'e yükselmesi bekleniyor. Ancak yaşlı nüfusun toplam sayısında Afrika Avrupa'yı geride bırakacak. Afrika'da 2060'ta 65 yaş ve üzerindeki kişi sayısının 249 milyona ulaşması beklenirken, Avrupa'da bu sayının 214 milyon olacağı öngörülüyor.
Raporda, düşen doğurganlık oranlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, eğitim ve ekonomik koşullardaki iyileşmelerin küresel yaşlanmayı hızlandırdığı belirtildi.

Sağlık oranı artmığyor

Yaşam beklentisinin sağlıklı yaşam beklentisinden daha hızlı artması da dikkat çekti. Rapora göre bu durum, insanların daha uzun yaşamasına rağmen yaşamlarının daha küçük bir bölümünü sağlıklı geçirmesi anlamına geliyor.
ABD'de 2016-2019 döneminde 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 73'ünün iki veya daha fazla kronik hastalığa sahip olduğu tahmin edildi. Alzheimer ve diğer demans türleri de 2021'de 60 yaş ve üzerindeki kişiler arasındaki en önemli beş ölüm nedeninden biri oldu.
OECD ülkelerinde önümüzdeki 10 yılda kamu sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılanın ortalama yüzde 2.6'sı kadar artacağı, kamu gelirlerindeki artışın ise yüzde 1.3'te kalacağı tahmin ediliyor.
Raporda ayrıca yaşlıların uzun süreli bakımında aile üyeleri ve arkadaşların sağladığı ücretsiz bakımın dünya genelinde temel kaynak olmaya devam ettiği belirtildi.
Türkiye nüfus - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2026
YAŞAM
TÜİK duyurdu: Türkiye'nin nüfusu belli oldu
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