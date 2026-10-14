https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/son-dakika-haberleri-yemende-son-durum-suudi-arabistandan-husilere-saldiri-suudi-petrol-devi-aramcoda-yangin-1109528641.html

Yemen'de son durum: Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı, Suudi petrol devi Aramco'da yangın

Yemen'de son durum: Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı, Suudi petrol devi Aramco'da yangın

Sputnik Türkiye

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini ve yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi. Husiler ise Aramco tesislerini, Riyad Havalimanı'nı ve bir petrol rafinerisini hedef aldı.

2026-10-14T12:32+0300

2026-10-14T12:32+0300

2026-10-14T12:33+0300

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, taraflardan karşılıklı saldırı açıklamaları geldi. Koalisyonun Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediği, Husilerin ise Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarını hedef aldığı bildirildi.Husiler, saldırı öncesi Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini "meşru hedef" olarak nitelendirerek sivillere bu bölgeleri tahliye etmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.Koalisyondan Yemen'deki enerji tesislerine saldırıSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini ve yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi.Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, operasyonlarda sivillere yönelik ‘ikincil zararı’ önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.Öte yandan koalisyon, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir balistik füzenin havada önlenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyonun açıklamasına göre füze, Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine doğru fırlatıldı.Husilere yakınlığıyla bilinen Al Masirah televizyonu ise Yemen'in Marib vilayetine bağlı Harib ilçesine dört hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıların yol açtığı hasar ve can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Yemen'de son durum

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html

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