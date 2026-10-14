https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/son-dakika-haberleri-yemende-son-durum-suudi-arabistandan-husilere-saldiri-suudi-petrol-devi-aramcoda-yangin-1109528641.html
Yemen'de son durum: Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı, Suudi petrol devi Aramco'da yangın
Yemen'de son durum: Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı, Suudi petrol devi Aramco'da yangın
Sputnik Türkiye
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini ve yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi. Husiler ise Aramco tesislerini, Riyad Havalimanı'nı ve bir petrol rafinerisini hedef aldı.
2026-10-14T12:32+0300
2026-10-14T12:32+0300
2026-10-14T12:33+0300
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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, taraflardan karşılıklı saldırı açıklamaları geldi. Koalisyonun Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediği, Husilerin ise Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarını hedef aldığı bildirildi.Husiler, saldırı öncesi Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini "meşru hedef" olarak nitelendirerek sivillere bu bölgeleri tahliye etmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.Koalisyondan Yemen'deki enerji tesislerine saldırıSuudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini ve yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi.Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, operasyonlarda sivillere yönelik ‘ikincil zararı’ önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.Öte yandan koalisyon, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir balistik füzenin havada önlenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyonun açıklamasına göre füze, Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine doğru fırlatıldı.Husilere yakınlığıyla bilinen Al Masirah televizyonu ise Yemen'in Marib vilayetine bağlı Harib ilçesine dört hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıların yol açtığı hasar ve can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Yemen'de son durum
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/suudi-arabistan-destekli-yemen-koalisyonundan-sana-icin-tahliye-uyarisi-1109503999.html
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suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, aramco, haberler
suudi arabistan, yemen, riyad, husiler, aramco, haberler
Yemen'de son durum: Suudi Arabistan'dan Husilere saldırı, Suudi petrol devi Aramco'da yangın
12:32 14.10.2026 (güncellendi: 12:33 14.10.2026)
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini hedef aldığı bildirildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Dahran kentindeki bir Saudi Aramco binasının saldırıda hasar gördüğünü ve küçük çaplı yangın çıktığını açıkladı. Husiler Riyad Havalimanı'nı ve bir petrol rafinerisini hedef aldı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen'deki Husiler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, taraflardan karşılıklı saldırı açıklamaları geldi. Koalisyonun Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediği, Husilerin ise Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve havalimanlarını hedef aldığı bildirildi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Dahran kentinde bulunan Saudi Aramco'ya ait bir binanın
saldırı sonucu hasar gördüğünü ve binada küçük çaplı yangın çıktığını açıkladı. Olayda yaralanan olmadığı belirtildi.
Husiler, saldırı öncesi Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini "meşru hedef" olarak nitelendirerek sivillere bu bölgeleri tahliye etmeleri yönünde uyarıda bulunmuştu.
Koalisyondan Yemen'deki enerji tesislerine saldırı
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere ait enerji terminallerini ve yakıt depolarını hedef aldığı bildirildi.
Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, operasyonlarda sivillere yönelik ‘ikincil zararı’ önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.
Öte yandan koalisyon, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan bir balistik füzenin havada önlenerek imha edildiğini duyurdu. Koalisyonun açıklamasına göre füze, Suudi Arabistan'ın Riyad bölgesine doğru fırlatıldı.
Husilere yakınlığıyla bilinen Al Masirah televizyonu ise Yemen'in Marib vilayetine bağlı Harib ilçesine dört hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıların yol açtığı hasar ve can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçlerinin hafta başında başladığı ‘Yemen Şafağı’ adı veriler ‘operasyonda’ bu hafta itibarıyla sıcak gelişmeler
yaşanıyor.
Yemen koalisyon güçleri başkent Sana için tahliye emri verdi. Başkent Sana'yı 2014'ten bu yana elinde tutan Husilere karşı saldırılar sürerken Husilerin Sözcüsü Yahya Seri de karşı saldırı başlattıklarını
duyurdu.
Husiler, geçen haftadan bu yana Riyad havaalanına üst üste saldırılar düzenlerken, saldırılar Suudi hava trafiğini Riyad başta olmak üzere durma noktasına getirdi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Salman başkanlığında toplanan Suudi Bakanlar Kurulu, Husi saldırılarına karşılık verileceğini duyurdu. Yemen’de sıcak çatışmalar sürüyor.